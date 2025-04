EnVivo ¬ Sheinbaum presentará un programa integral de fortalecimiento económico

8:50AM ¬ SHEINBAUM PRESENTARÁ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, reveló que mañana presentará un programa integral de fortalecimiento económico nacional, esto para hacer frente a lo que pueda pasar o no con las amenazas arancelarias de Donald Trump, su homólogo estadounidense.

"Mañana vamos a anunciar... Es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras, de la industria automotriz", subrayó.

En su tradicional "mañanera del pueblo", Sheinbaum explicó que su Gobierno busca fortalecer la industria automotriz, ya que "el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia".

"No es nada en particular contra ningún país asiático ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México que no se fabrican en México y son para el mercado nacional. No se exportan a ningún lado", detalló.