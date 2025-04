CLOSE UP ¬ De izquierda, morena. Un torbellino populista. ¿Alexandria vs. Trump 2028?

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Alexandria Ocasio-Cortez nació en 1989. Ese mismo año el mundo presenció la caída del Muro de Berlín. George H.W. Bush estaba en su primer año como Presidente de EU, Joe Biden acababa de fracasar en su primera candidatura presidencial y Bernie Sanders ya había perdido dos contiendas al Senado. Más de tres décadas después esta mujer nacida en una familia puertorriqueña de clase trabajadora en el barrio de Parkchester del Bronx se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más visibles que podrá renovar a un Partido Demócrata que no ha sabido reaccionar ante Donald Trump.

Alexandria Ocasio-Cortez quería estudiar medicina desde pequeña. La oportunidad le llegó en la Universidad de Boston. Sin embargo, cuando estudiaba el segundo año vivió uno de los momentos más difíciles en su vida: el fallecimiento de su padre.

En ese sentido, cambió a una doble especialización de Relaciones Internacionales y Economía, enfocándose en políticas públicas. “Quería trabajar para cambiar leyes y desarrollar programas que ayudaran a muchas personas”, escribió Kirsten Anderson en un amplio perfil sobre ella.

Una vez materializado este cambio en su formación académica, se graduó en 2011 con honores y se enfrentó a una enorme deuda que había contraído para estudiar. De esta manera inició con un trabajo en el Instituto Nacional Hispano, cuyo salario era insuficiente para pagar una renta y sus deudas, de manera que comenzó a trabajar como mesera en el restaurante Coffee Shop de Manhattan así como en una taquería llamada Flats Fix.

Fue en 2016, cuando Bernie Sanders buscó la candidatura presidencial demócrata, que Alexandria Ocasio-Cortez encontró una serie de coincidencias en las propuestas impulsadas por el Senador independiente de Vermont como una educación universitaria gratuita y un sistema de salud público.

Eso la llevó a sumarse a la campaña de Sanders, yendo de puerta en puerta en Bronx y Queens. Al final, Sanders no ganaría la nominación sino Hillary Clinton quien perdería en noviembre de ese año frente a Donald Trump, el hoy Presidente de EU frente al cual Ocasio-Cortez y Sanders se han opuesto en su campaña contra la oligarquía que lo acompaña.

Tras irrumpir en la Cámara de Representantes como una izquierdista incendiaria en 2019, desde entonces ha tomado medidas para forjar relaciones en su bancada, incluyendo la entrega de fondos de campaña a colegas más conservadores en distritos de primera línea.

"¡Necesitamos un Partido Demócrata que luche con más ahínco por nosotros!", dijo Ocasio-Cortez a una multitud. Y aunque Sanders encabeza la gira, y muchos otros oradores se han unido a él.

Ya involucrada en el activismo, formó manifestaciones en la reserva de la tribu Sioux en 2016 en contra de la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que iba a cruzar tierras ancestrales.

Luego de su participación en este movimiento, las bases del Senador Sanders la convencerían de postularse para el Congreso y hacer frente al congresista demócrata Joe Crowley en Nueva York, quien llevaba en su cargo desde 1999.

Alexandria contendió con una campaña austera, tocando puertas, haciendo volanteo, recorriendo las calles mientras seguía con su trabajo como mesera. El objetivo era ganar la interna frente a Crowley, lo cual prácticamente le garantizaría su lugar en el capitolio. Cuando la noche de los resultados llegó, AOC ha dicho que nunca esperó el triunfo que llegó.

El periodista Jesús García, editor del Diario de Nueva York, comentó en entrevista cómo Alexandria Ocasio-Cortez es una heredera de la línea de Bernie Sanders como parte de este movimiento que están siguiendo ambos y es además parte del relevo generacional.

Jesús García señaló que a pesar de su juventud, Alexandria Ocasio-Cortez ha logrado posicionarse como un personaje importante del Partido Demócrata e inclusive ha hecho frente a algunas de sus figuras mas destacadas.

"Ha desafiado a los personajes más importantes del Partido Demócrata, incluyendo a la que fue presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California. Es tanta, la popularidad y el poder que está logrando alcanzar que se ha manejado la posibilidad de que pueda desafiar, por ejemplo, al Senador Chuck Schumer, que es nada más y nada menos que el líder de la minoría en el Senado [...] entonces lo estarían viendo como que en un siguiente proceso electoral ella pudiera desafiar en una primaria incluso al Senador. Entonces ese es el nivel de poder o de ascenso que tiene Alexandria Ocasio-Cortez.

"Creo que el populismo económico es el camino a seguir" afirmó a The New York Times la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. De origen puertorriqueño, AOC, como le llaman a esta legisladora de 35 años, es considerada por muchos analistas y demócratas como el futuro de su partido.

En las últimas semanas, Ocasio-Cortez también ha sido vista como la heredera del Senador independiente Bernie Sanders a quien ha acompañado en su gira "Combatiendo la Oligarquía”, que en los hecho se ha configurado como el frente opositor más importante ante el Gobierno de Donald Trump.

“Con su juventud, carisma, habilidades en redes sociales y astucia política, hoy en día se habla de ella no solo como la heredera obvia del Sr. Sanders como líder del movimiento progresista, sino también como una posible candidata presidencial para 2028”, escribió esta semana Michelle Cottle en The New York Times.

De hecho, desde su llegada al Capitolio con 29 años, la convirtió en todo un fenómeno. Por una parte, se convirtió en la congresista más joven en hacer tal proeza y al mismo tiempo se consagró como un ícono mediático por el impacto que tenía en redes así como por la articulación de su discurso, uno que hablaba a las clases más olvidadas por los demócratas.

The Guardian destacó en ese momento que luego de su triunfo Ocasio-Cortez logró en tan solo ocho meses pasó de tener 446 mil seguidores en Twitter, ahora X, a más de 3.1 millones de seguidores. Es decir, consiguió más de 2.6 millones.

Today, @AOC and I had 34,000 people come out in Denver.

It is the largest rally that I have ever had.

And it tells me that the American people will not allow Trump to move us into oligarchy and authoritarianism.

We will fight back. We will win. pic.twitter.com/g8ThlYwmlY

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 22, 2025