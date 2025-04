Nintendo Switch 2 se lanzará el 5 de junio; nuevos Joy-Con, pantalla más grande y más

MADRID, 2 Abr. (EuropaPress).- Nintendo ha presentado oficialmente su nueva videoconsola Nintendo Switch 2, una versión rediseñada del modelo híbrido entre consola de sobremesa y portátil, que llegará el 5 de junio a nivel global y que cuenta con mejoras en el rendimiento y nuevas funcionalidades de juego, como el modo ratón para los mandos y las opciones de juego con amigos de GameChat.

La compañía japonesa ha dado a conocer todas las características de su nuevo hardware en el marco de un nuevo Nintendo Direct, en el que ha subrayado que se trata de un rediseño "desde cero", en el que han incluido diversas nuevas funciones que mejoran la experiencia de juego.

En cuanto a su diseño, la nueva consola cuenta con un tamaño más grande en comparación a la Nintendo Switch original, con una pantalla que pasa a ser de 7.9 pulgadas (en lugar de las 6.2 de la versión anterior), aunque mantiene el grosor de 13.9 milímetros (mm).

Así, la pantalla se ha mejorado para ofrecer imágenes en alta definición con un panel LCD a 1080p, lo que permitirá a los jugadores disfrutar de los videojuegos con más detalle en las imágenes. Además, las imágenes se mostrarán de forma fluida con una frecuencia de 120fps y compatibilidad con HDR, lo que ofrece mayor contraste entre las zonas claras y oscuras de las imágenes.

