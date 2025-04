GenteAsí ¬ Senador de EU propone ley para que estudiantes trabajen más de 30 horas

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- A falta de migrantes: adolescentes. En Florida, Estados Unidos, una ley propuesta por el Senador republicano Jay Collins podría reducir las protecciones laborales para adolescentes y permitir que ocupen las vacantes que están dejando vacías las personas migrantes deportadas.

La reforma, apoyada por el Gobernador de Florida Ron de Santis, quien ha impulsado varias leyes antimigrantes, autoriza que adolescentes desde los 14 años trabajen más de 30 horas a la semana, en horario escolar y horario nocturno, el cual va desde las 11 de la noche a las 6:30 de la mañana.

La semana pasada esta iniciativa fue discutida en el Senado de Florida. En el debate, el senador Carlos Guillermo Smith, del Partido Demócrata, señaló el apoyo del Gobernador DeSantis a esta ley.

