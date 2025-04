"Actuaremos con determinación y fuerza": Carney al anunciar represalias contra EU.

Ciudad de México, 2 abr (SinEmbargo)- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este miércoles que Canadá luchará con determinación y fuerza contra los aranceles impuestos por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, a los que responderá con tarifas de represalia.

De acuerdo con el diario canadiense The Globe and Mail, Carney advirtió que los gravámenes perjudicarán la economía mundial y afectarán a millones de canadienses y estadounidenses. Ante ello, brindó su apoyó a los trabajadores afectados.

A la par, prometió que habrá aranceles de represalia, aunque no especificó cuáles serán sus implicaciones, y adelantó que será la mañana del jueves cuando conversará con los primeros ministros provinciales y territoriales para detallar estas medidas.

During this crisis, we must act with purpose and force. My government will fight U.S. tariffs, protect Canadian workers and industries, and build the strongest economy in the G7.

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 2, 2025