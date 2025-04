Claudia atribuye el buen trato de Trump a un Gobierno fuerte y la relación de respeto

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Las ventajas que el país obtuvo ayer, cuando Donald Trump anunció una tarifa universal de 10 por ciento y aranceles recíprocos altísimos a sus socios, menos a México y Canadá, fueron atribuidas por Claudia Sheinbaum a un Gobierno fuerte y a la buena relación, de respeto, que se ha construido con Washington.

“Esto no termina todavía”, dijo por su parte Marcelo Ebrard , Secretario de Economía . Se refirió a que todavía se está negociando sobre el sector automotriz , y sobre acero y aluminio , que tienen un arancel de 25 por ciento.

“¿Escucharon el mensaje del Presidente [Donald] Trump ayer, sobre esta nueva política comercial, arancelaria, de los Estados Unidos al resto del mundo? En el caso de México no hay aranceles adicionales. Tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones, y eso es bueno para el país”, aseguró la Presidenta de México.

“Aunque algunos no quieran reconocerlo, tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, que se basa en el respeto. Respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación; pero con respeto a México, a las y los mexicanos, y a la soberanía nacional”, agregó. “Y eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales, y tiene que ver también con la fuerza de nuestro Gobierno. Como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica: en que no hay división entre pueblo y Gobierno”.