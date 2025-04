Alejandro Murat enfrenta llamados a dejar Morena y él reafirma su apoyo a Sheinbaum

En medio de una serie de tensiones internas, Alejandro Murat descartó dejar Morena y reiteró su compromiso con los principios de la 4T.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, enfrenta solicitudes para que retire su afiliación al partido Morena, en medio de cuestionamientos sobre su postura política.

Los senadores de Morena y del Partido Verde de Oaxaca, Laura Estrada Mauro, Antonino Morales Toledo y Luis Alfonso Silva, hicieron un llamado público a Alejandro Murat Hinojosa para que desista de su petición de afiliación a Morena.

Este exhorto se dio en el contexto de la reciente decisión de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien optó por abandonar las filas de Morena tras las críticas internas que surgieron en torno a su incorporación.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena había determinado no admitir la solicitud de afiliación de Yunes Márquez, lo que fue celebrado por los senadores, quienes invitaron a Murat a seguir el ejemplo de Yunes Márquez y cancelar su solicitud de registro como militante de Morena.

Sobre la solicitud de afiliación de @MYunesMarquez, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) informa: pic.twitter.com/40UD7fTwr5 — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) April 2, 2025

Murat reafirma respaldo a Sheinbaum

El exmandatario estatal, Alejandro Murat, respondió con contundencia al reafirmar su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su compromiso con el proyecto del partido.

“Yo veo a la caballada muy flaca. Nosotros ya estamos en una ruta, y de lo que se trata hoy es de respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que ella siga dando los resultados que ha dado hasta hoy por el pueblo de México”, declaró.

El exmandatario estatal también dejó claro que no tiene intenciones de retroceder en su camino político: “Acá estamos firmes, ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy. No se me hagan bolas, pa’ atrás ni para agarrar vuelito, y los que tengan la piel delgada, que se hagan a un lado".

“Acá estamos firmes”, dice Alejandro Murat @alejandromurat “Pa’ atrás ni para agarrar vuelo”, asegura al ser cuestionado sobre si permanecerá en Morena después de que senadores de la 4T lo invitaron a seguir el mismo camino de Miguel Ángel Yunez pic.twitter.com/9vDk6HwBG2 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) April 2, 2025

Sus declaraciones surgen en un escenario de tensiones internas en el partido guinda. No obstante, el exgobernador enfatizó su compromiso con los ideales de la Cuarta Transformación y su respaldo a la actual administración.

Yunes dice no a Morena

El pasado 1 de abril, el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez anunció su decisión de retirar la solicitud para incorporarse a Morena.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el legislador expresó: “Estoy convencido de que en los momentos cruciales que vive México, todos debemos sumar nuestras voluntades para enfrentar unidos los retos, que son enormes. [...] He tomado la decisión de retirar mi solicitud de afiliación a Morena”.

Yunes Márquez también destacó que su intención al solicitar el registro era aportar al movimiento y respaldar el proyecto de la Presidenta Sheinbaum Pardo, pero reconoció que las críticas internas lo llevaron a reconsiderar su postura. “El objetivo fue aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división”, añadió.

Poco después, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) confirmó que no admitió la solicitud de Yunes Márquez, argumentando que mantenía militancia activa en el PAN, lo que contravenía los estatutos de Morena.

En un mensaje oficial, la CNHJ señaló que esta decisión se basó en registros del Instituto Nacional Electoral (INE) y en declaraciones públicas del propio Yunes Márquez, quien había manifestado su desacuerdo con su expulsión del PAN y su intención de impugnar dicha decisión.

La afiliación de Yunes Márquez a Morena, anunciada en febrero de 2025, generó un rechazo entre los militantes del partido. Figuras como Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz, y Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, se pronunciaron en contra de su incorporación, argumentando que no representaba los principios del movimiento.