Trump castiga –ejemplo– a una isla de pingüinos... pero no a Rusia o Corea del Norte

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- La política de aranceles recíprocos del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, alcanzó nuevos niveles al ser aplicada a territorios inesperados e inhabitados, mientras excluye a países de gran relevancia geopolítica.

En su reciente decreto, el Presidente de EU incluyó en la lista de regiones afectadas por un arancel del 10 por ciento a las Islas Heard y McDonald, un archipiélago australiano en el Océano Índico, que es hogar de pingüinos, focas y aves marinas, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.

Las Islas Heard y McDonald, conocidas por su clima subantártico y la presencia del pico Mawson, el volcán más alto de Australia con dos mil 745 metros de altura, no tienen actividad económica ni población. Son visitadas exclusivamente con fines científicos.

A pesar de ello, Trump decidió asignarles el mismo arancel que a las importaciones australianas, lo que ha generado burlas y críticas por la aparente falta de lógica en esta decisión.

Sin embargo, más llamativa aún es la exclusión de países como Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba de estas medidas. Aunque estas naciones ya enfrentan sanciones y vetos comerciales, las estadísticas oficiales estadounidenses reportaron más de tres mil millones de dólares en importaciones desde Rusia en 2024.

En contraste, territorios como las Islas Cocos de Australia, con apenas 593 habitantes, y Tokelau, un territorio de Nueva Zelanda con una población de mil 600 residentes, también fueron incluidos en la lista, a pesar de su escasa o inexistente relación comercial con Estados Unidos.

Por otra parte, en su discurso ante el Congreso, Trump reforzó su posición con comentarios despectivos, refiriéndose a Lesoto como “la nación africana de la que nadie ha oído hablar”, mientras imponía un arancel del 50 por ciento a este país.

🚨 @POTUS signs an Executive Order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world.

It's LIBERATION DAY in America! pic.twitter.com/p7UnfE617B

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2025