EnVivo ¬ Canadá responde a Trump con arancel de 25% a algunos autos fabricados en EU

A continuación, presentamos la información más fresca sobre los principales acontecimientos globales que se registran hoy en respuesta al ataque que lanzó Donald Trump al mundo con sus tarifas arancelarias.

12:11PM ¬ ARGENTINA RESALTA SU "MARAVILLOSA" RELACIÓN CON EU ANTE ARANCELES

El Gobierno de Argentina considera que ha salido beneficiado en la imposición global de aranceles que anunció el pasado miércoles el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que sólo se le aplicará una tasa del 10 por ciento, la menor entre la lista de más de 100 países afectados (al igual que otras naciones de América Latina, que se llevan también la mejor parte). -EuropaPress

El Canciller Werthein se reunió en Washington D.C. con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), embajador Jamieson Greer. Trabajo altamente productivo, gran entendimiento mutuo y optimismo… pic.twitter.com/k1tNqeSiog — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) April 3, 2025

12:00PM ¬ SHEINBAUM PRESENTA 18 PROGRAMAS Y ACCIONES PARA FORTALECER EL PLAN MÉXICO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves, desde la Ciudad de México, 18 programas y acciones para fortalecer el Plan México, una iniciativa diseñada para impulsar el desarrollo económico del país y reforzar la integración comercial con Estados Unidos. -SinEmbargo

11:41AM ¬ CANADÁ RESPONDE CON 25% DE ARANCELES A ALGUNOS VEHÍCULOS FABRICADOS EN EU

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ha anunciado este jueves, en respuesta a la guerra comercial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponer aranceles de hasta el 25 por ciento a los vehículos fabricados en su vecino del sur que no cumplan con el T-MEC, el tratado que ambos mantienen con México. -EuropaPress

LIVE: Canada’s tariff response • EN DIRECT : Réponse canadienne aux tarifs https://t.co/IkHeQRqYDH — Mark Carney (@MarkJCarney) April 3, 2025

10:38AM ¬ EMPRESARIOS DE CHILE PIDEN BUSCAR "EL MEJOR MECANISMO POSIBLE"

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la asociación que reúne a los principales empresarios de Chile, ha pedido buscar "el mejor mecanismo posible" para salir adelante frente a los aranceles del 10 por ciento impuestos al país por parte de Estados Unidos. -EuropaPress

🔵 La reciente decisión del pdte Trump de aplicar una tarifa mínima del 10% a las importaciones genera un impacto en la economía global, afectando también a Chile como un país pequeño y altamente globalizado. Revisa la declaración de @susanajimenezs pdta #CPC pic.twitter.com/P8Vv2u8dUh — CPC (@CPCchile) April 3, 2025

10:3oAM ¬ PERÚ TRABAJARÁ EN ASEGURAR LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS A EU

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú está contactando a las autoridades encargadas del comercio en los Estados Unidos, a fin de articular las acciones requeridas que salvaguarden las operaciones de las empresas peruanas que exportan a dicho mercado y mitiguen el impacto que podría tener la imposición de aranceles a las exportaciones peruanas a Estados Unidos. -EuropaPress

#MinceturInforma | El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo comunica lo siguiente: pic.twitter.com/V4AgxOUo0Z — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) April 3, 2025

10:2oAM ¬ EL IBEX 35 CAE UN 1.19% Y FIRMA EL CASTIGO MÁS SUAVE DE LOS ARANCELES

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con una caída de un 1.19 por ciento, hasta situarse en los 13.191,2 puntos, después de conocerse los aranceles que Estados Unidos impondrá a cerca de 60 países, entre ellos, China, a los Estados miembros de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur o Taiwán. -EuropaPress

9:52AM ¬ LULA AFIRMA QUE BRASIL RESPONDERÁ AL PROTECCIONISMO DE TRUMP

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que no van a tolerar "amenazas a la democracia", después de la imposición indiscriminada de aranceles por parte de la Administración Trump y ha prometido que responderán de manera recíproca a estas políticas proteccionistas. -EuropaPress

9:43AM ¬ LUTNICK ESPERA QUE LOS PAÍSES EXAMINEN "SERIAMENTE" SU POLÍTICA COMERCIAL

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha defendido la agresiva política de aranceles desvelada ayer por el Presidente del país, Donald Trump, que espera servirá para que la mayoría de los países examinen "seriamente" su política comercial hacia Estados Unidos, levantando las barreras para la entrada en sus respectivos mercados de más productos estadounidenses. -EuropaPress

🇺🇸@HowardLutnick has officially been sworn in as Commerce Secretary by the @VP in the Oval Office! pic.twitter.com/Z3MsGz9wv9 — The White House (@WhiteHouse) February 21, 2025

9:41AM ¬ SUIZA DESCARTA RESPONDER A LOS NUEVOS ARANCELES DE EU

El Gobierno de Suiza ha descartado imponer nuevos aranceles a Estados Unidos como represalia a las medidas confirmadas el miércoles por el Presidente norteamericano, Donald Trump, que anunció una batería de medidas indiscriminadas que implican, en el caso de los productos suizos, un gravamen del 31 por ciento. -EuropaPress

9:28AM ¬ STELLANTIS PARARÁ PRODUCCIÓN EN CANADÁ Y MÉXICO POR ARANCELES

Stellantis paralizará su producción durante dos semanas en una de sus plantas en Canadá (concretamente en Ontario) y durante todo el mes de abril en Toluca (México), con inicio a partir del próximo lunes, según ha informado. -EuropaPress

9:10AM ¬ MACRON ABOGA POR PARALIZAR LAS INVERSIONES EN EU

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado de "brutal e infundada" la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una nueva batería de aranceles a productos internacionales y, como primera medida, ha sugerido paralizar las inversiones en el país norteamericano. -EuropaPress

9:07AM ¬ SHEINBAUM CELEBRA SITUACIÓN "PREFERENCIAL" DE MÉXICO

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha celebrado este jueves que México tenga una situación "preferencial" en relación con los aranceles que ha aplicado el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al resto de países. -EuropaPress

9:02AM ¬ COLOMBIA AMPLIARÁ SUS EXPORTACIONES A NUEVOS DESTINOS

El Gobierno de Colombia liderará una estrategia integral junto a los empresarios y productores del país para ampliar y consolidar nuevos destinos para sus exportaciones una vez que entre en vigor el arancel del 10 por ciento a las importaciones colombianas a Estados Unidos. -EuropaPress

#Noticias | ‘Colombia sostendrá una política arancelaria inteligente’, responde Presidente @petrogustavo al arancel del 10% de Estados Unidos.https://t.co/a1PXkqXDPT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 3, 2025

8:22AM ¬ WALL STREET SE DESPLOMA EN LA APERTURA DE LA SESIÓN

Los principales índices de referencia de las bolsas estadounidenses han comenzado con fuertes caídas la sesión de este jueves, la primera jornada tras el anuncio de aranceles generalizado realizado ayer por Donald Trump, y que el Presidente de Estados Unidos bautizó como "Día de la Liberación". -EuropaPress

8:21AM ¬ IRLANDA ESPERA UNA RESPUESTA "PROPORCIONADA" DE LA UE

El Primer Ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha "lamentado profundamente" los aranceles del 20 por ciento impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos de la Unión Europea y espera por parte del bloque una respuesta "proporcionada". "Es importante que nuestra respuesta sea calculada y medida". -EuropaPress

I deeply regret the United States decision to impose 20% tariffs on imports from across the European Union. It is important that our response is considered and measured and the action should be proportionate, aimed at defending the interests of our businesses and citizens. pic.twitter.com/tVNnDqFU5L — Micheál Martin (@MichealMartinTD) April 3, 2025

7:10AM ¬ TRUMP DICE QUE "EL PACIENTE SOBREVIVIÓ" Y QUE SERÁ MÁS GRANDE

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves, horas después de cambiar el panorama comercial mundial con el anuncio de aranceles generalizados, que "el paciente", en lo que parece una referencia al país, sobrevivió a la operación y se recuperará para ser "más fuerte, más grande y mejor que nunca". -EuropaPress

MAKE AMERICA WEALTHY AGAIN! 💰 "This is one of the most important days... in American history; it's our Declaration of Economic Independence. For years, hard-working American citizens were forced to sit on the sidelines... But now it's our time to prosper." – @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/mKsAKIOtsp — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

6:55AM ¬ EMPRESAS DE EU PIDEN A LA UE "NO ALIMENTAR EL CICLO DE REPRESALIAS"

La empresas de Estados Unidos activas en el mercado comunitario han alertado este jueves del daño "generalizado" que tendrán los aranceles decretados por Donald Trump en "todas" las industrias, al tiempo que han instado a la Unión Europea a "no alimentar el ciclo de represalias" con contramedidas, sino a buscar una salida negociada a la guerra comercial. -EuropaPress

"My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2, 2025, will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to Make America Wealthy Again." –President Donald J. Trump 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/DrjnwK5Lwi — The White House (@WhiteHouse) April 3, 2025

5:57AM ¬ TUSK ESTIMA QUE ARANCELES REDUCIRÁN EL PIB DE POLONIA UN 0.4%

El Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk, ha estimado que los nuevos aranceles anunciados el miércoles por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían suponer para la economía polaca un lastre equivalente al 0.4 por ciento del PIB. -EuropaPress

Na wtorek zaprosiłem do rozmów przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej. Temat: sytuacji branży po wprowadzeniu nowych ceł przez USA. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2025

5:50AM ¬ LOS ARANCELES AMENAZAN LAS CADENAS DE SUMINISTRO, Y HUNDEN A FABRICANTES DE ROPA, TECNOLOGÍA Y CONSUMO

La cotización de las principales multinacionales de calzado y ropa, así como fabricantes tecnológicos y otras empresas de productos de consumo ha recibido con fuertes caídas el anuncio ayer por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de aranceles ante el potencial impacto de las tarifas anunciadas sobre las cadenas de suministro globales y la confianza de los consumidores. -EuropaPress

President Trump is standing up for America and taking bold action to put U.S. workers and industry first. Fair trade will bring back jobs and manufacturing - empowering small businesses with the level playing field to compete and WIN. pic.twitter.com/C3GIycQhHt — Kelly Loeffler (@SBA_Kelly) April 3, 2025

5:07AM ¬ LOS AGRICULTORES DE GUATEMALA EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN ANTE ARANCELES

La Cámara del Agro de Guatemala ha expresado su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 10 por ciento a los productos guatemaltecos, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). -EuropaPress

📢La Cámara del Agro de Guatemala ante el anuncio de nuevos aranceles por parte de EE. UU.📢 pic.twitter.com/7axZsjtNtf — Cámara del Agro (@CamagroGuate) April 3, 2025

4:39AM ¬ BORIC LAMENTA LOS ARANCELES DE TRUMP, PERO PIDE TRANQUILIDAD

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, ha lamentado este jueves la medida unilateral del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a todas las importaciones, con un porcentaje del 10 por ciento en el caso de Chile. -EuropaPress

Diversificar nuestra economía y exportaciones es vital ante decisiones unilaterales como los aranceles anunciados por Estados Unidos para diversos países. Desde India, donde precisamente estamos alcanzando nuevos acuerdos para nuestros productos, hago un llamado para que actuemos… pic.twitter.com/JSzEdg6Juh — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 3, 2025

4:28AM ¬ ALEMANIA PIDE A EUROPA EJERCER LA "MÁXIMA CONTRAPRESIÓN"

El Ministro de Economía en funciones de Alemania, Robert Habeck, ha defendido este jueves la necesidad de que Europa responda con determinación a las medidas arbitrarias de Donald Trump ejerciendo la "máxima contrapresión" para que el Presidente de Estados Unidos acabe cediendo. -EuropaPress

Glückwunsch an @katdro und @BriHasselmann, und großen Respekt! Harte Verhandlungen enden mit sehr wichtigen Verbesserungen: Nur zusätzliche Investitionen können Wachstum fördern. Dass die Zusätzlichkeit ins Grundgesetz kommt, verhindert, dass Steuersenkungen über Schulden… — Robert Habeck (@roberthabeck) March 14, 2025

3:40AM ¬ SCHOLZ ACUSA A TRUMP DE "ATACAR EL ORDEN COMERCIAL" CON ARANCELES

El Canciller en funciones de Alemania, Olaf Scholz, ha acusado este jueves de "atacar el orden comercial" con la imposición de aranceles a la importación de productos procedentes de decenas de países de todo el mundo. -EuropaPress

To me, the US President's tariff decision is fundamentally wrong. This is a lose-lose situation for both - us and the United States. Germany and Europe stand for free trade, and we will defend our interests. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 3, 2025

2:42AM ¬ BORRELL APUESTA POR GRAVAR EMPRESAS TECNOLÓGICAS AMERICANAS

El exalto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, cree que la Unión Europea debería "atacar fiscalmente" a los productores de servicios estadounidenses, entre ellos las empresas tecnológicas, en respuesta a los aranceles del 20 por ciento a Europa anunciados este miércoles por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. -EuropaPress

Trump y Vance han protagonizado un espectáculo indigno. Me avergüenzo de ese comportamiento. Los EE. UU. merecen algo mejor. El mundo libre debe apoyar a Ucrania. Estuve y sigo estando con @ZelenskyyUa — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2025

2:41AM ¬ JAPÓN PIDE A EU RETIRAR LOS ARANCELES DE TRUMP

El Primer Ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha expresado este jueves una "preocupación extrema" por la imposición de aranceles por parte de la Administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, y ha pedido a Estados Unidos, su mayor aliado, retirar estas medidas lo antes posible para evitar un deterioro de las relaciones bilaterales. -EuropaPress

1:28AM ¬ STARMER APUESTA POR RESPONDER "CON CALMA" A LOS ARANCELES

El Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha afirmado este jueves que los aranceles anunciados por Estados Unidos tendrán "claramente" un impacto económico, si bien ha apostado por responder "con calma" a la decisión del Presidente del país norteamericano, Donald Trump. -EuropaPress

There will be an economic impact from the decisions the US has taken. We will continue to negotiate on a deal in our interests. Decisions will be guided only by our national interests and what is best for the security of working people. We will go further and faster on the… pic.twitter.com/VMJlCfZLP5 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 3, 2025