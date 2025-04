EnVivo ¬ Lutnick espera que los países examinen "seriamente" su política comercial

10:38AM ¬ EMPRESARIOS DE CHILE PIDEN BUSCAR "EL MEJOR MECANISMO POSIBLE"

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la asociación que reúne a los principales empresarios de Chile, ha pedido buscar "el mejor mecanismo posible" para salir adelante frente a los aranceles del 10 por ciento impuestos al país por parte de Estados Unidos. -EuropaPress

10:3oAM ¬ PERÚ TRABAJARÁ EN ASEGURAR LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS A EU

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú está contactando a las autoridades encargadas del comercio en los Estados Unidos, a fin de articular las acciones requeridas que salvaguarden las operaciones de las empresas peruanas que exportan a dicho mercado y mitiguen el impacto que podría tener la imposición de aranceles a las exportaciones peruanas a Estados Unidos. -EuropaPress

10:2oAM ¬ EL IBEX 35 CAE UN 1.19% Y FIRMA EL CASTIGO MÁS SUAVE DE LOS ARANCELES

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con una caída de un 1.19 por ciento, hasta situarse en los 13.191,2 puntos, después de conocerse los aranceles que Estados Unidos impondrá a cerca de 60 países, entre ellos, China, a los Estados miembros de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur o Taiwán. -EuropaPress

9:52AM ¬ LULA AFIRMA QUE BRASIL RESPONDERÁ AL PROTECCIONISMO DE TRUMP

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que no van a tolerar "amenazas a la democracia", después de la imposición indiscriminada de aranceles por parte de la Administración Trump y ha prometido que responderán de manera recíproca a estas políticas proteccionistas. -EuropaPress

9:43AM ¬ LUTNICK ESPERA QUE LOS PAÍSES EXAMINEN "SERIAMENTE" SU POLÍTICA COMERCIAL

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha defendido la agresiva política de aranceles desvelada ayer por el Presidente del país, Donald Trump, que espera servirá para que la mayoría de los países examinen "seriamente" su política comercial hacia Estados Unidos, levantando las barreras para la entrada en sus respectivos mercados de más productos estadounidenses. -EuropaPress

