Mark Carney contraataca a Trump con un arancel de 25% para los autos estadounidenses

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, respondió este jueves a los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump con un gravamen del 25 por ciento a los componentes no canadienses de los automóviles fabricados en Estados Unidos que cumplan con el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), pese a la advertencia del estadounidense de aumentar la escalada comercial.

Sin embargo, Carney precisó que no afectarán a las autopartes ni a los automóviles fabricados en México, sólo a los automóviles estadounidenses que no cumplan con el T-MEC, en respuesta a la medida adoptada por Estados Unidos en esta materia.

"A diferencia de los aranceles estadounidenses, nuestros aranceles no afectarán a las autopartes, ya que conocemos los beneficios de nuestro sistema de producción integrado”, detalló.

Aunque el Gobierno de Canadá no llegó a imponer aranceles más amplios en respuesta a la guerra comercial iniciada el día de ayer por Donald Trump, sí anunció que desarrollará un marco para que los fabricantes de automóviles en Canadá obtengan alivio federal de los aranceles estadounidenses mientras mantengan la producción y la inversión en el país.

In response to President Trump’s tariffs on our auto sector, Canada will impose a 25% tariff on all U.S. vehicle imports that do not comply with our free trade agreement.

All revenues from these tariffs will be used to support our Canadian auto workers and their industry.

