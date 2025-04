Guerrero: Crimen y violencia. Y ahora, una base social que no está muy contenta

A tres años y medio de asumir el gobierno de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado Pineda enfrenta una administración marcada por el descontento social, la falta de resultados y una creciente ola de violencia que no ha logrado contener. Pues en Guerrero los homicidios dolosos crecieron 26.21 por ciento y los feminicidios crecieron al menos un 27.77 por ciento, si se compara la cifra con la que cerró el 2024 frente al número de víctimas en 2021, cuando Salgado asumió la gubernatura.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- En Guerrero la situación parece no mejorar. La gestión de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda sigue acumulando protestas de diversos sectores, mientras la violencia en la entidad se mantiene al alza sin que su administración logre contenerla.

A eso se suma una creciente ola de reclamos ciudadanos que van desde la exigencia de mejorar la educación, infraestructura y programas sociales, hasta mejoras laborales para trabajadores estatales. Pero uno de los aspectos que ha marcado la administración es el aumento de la inseguridad en el estado.

Esta semana, la violencia volvió a poner a la entidad en alerta luego de un enfrentamiento que se registró entre dos células criminales ayer en la localidad de Rancho Viejo, municipio de Tecoanapa, región de Costa Chica, la cual, dejó al menos 11 personas muertas, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

Ese mismo 9 de abril también se supo que el exalcalde del municipio Heliodoro Castillo, el priista José Concepción Hernández Solano, fue hallado sin vida junto a su padre Bartolomé Hernández y otro hombre en una camioneta abandonada al fondo de un barranco de la carretera El Ocotito-Tlahuizapa, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.

La semana pasada también la violencia estremeció la entidad con el hallazgo de los restos de una maestra de preescolar reportada como desaparecida el 29 de marzo. Se trata de la maestra Adriana Leyva Parra López, que –de acuerdo con información de diversos medios– sus extremidades fueron encontradas en una vivienda de la colonia PRD, en Chilpancingo, y más restos fueron localizados horas después en el Cerro del Machochua.

Además del hallazgo de la docente, otro hecho también trascendió: el mismo 2 de abril, un grupo armado atacó la fachada de la clínica América, propiedad del alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera. El ataque ocurrió de madrugada en una de las zonas más céntricas de la ciudad; se contabilizaron al menos diez casquillos percutidos. Y apenas el 29 de marzo, en Zapotitlán Tablas, fueron asesinados a balazos el coordinador del Partido del Trabajo en Copanatoyac, Juvenal Calleja Peralta, su esposa y su hijo de seis años.

La llegada de Evelyn Salgado al Gobierno de Guerrero fue tan controversial como la candidatura de su padre, Félix Salgado Macedonio, quien originalmente fue el abanderado de Morena para arrebatarle el estado al priista Héctor Astudillo; sin embargo, el morenista quedó fuera de la contienda luego de que el Instituto Nacional Electoral cancelara su registro, no por las acusaciones de violación que tenía el aspirante, sino por no reportar sus gastos de precampaña.

A tres años y medio de haber asumido el gobierno de Guerrero y pese a las promesas de pacificación y desarrollo hechas al inicio de su mandato, la morenista Evelyn Salgado no ha logrado revertir la crisis de inseguridad que atraviesa el estado. La violencia ha permeado todas las regiones de Guerrero, afectando a civiles, servidores públicos, mujeres y menores.

De acuerdo con los datos oficiales reportados por la Fiscalía estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 2024 cerró con un total de 1,738 víctimas de homicidio doloso, una cifra 26.21 por ciento superior las 1 mil 377 víctimas reportadas en 2021, año en que Salgado asumió la gubernatura tras la controversia en torno a la candidatura original de su padre, Félix Salgado Macedonio, quien fue retirado de la contienda por el INE por no reportar sus gastos de precampaña.

En 2022, el primer año completo bajo su administración, Guerrero registró 1,360 víctimas de homicidio doloso. Para 2023, la cifra creció a 1,688, un crecimiento de 24.11 por ciento más con respecto al año anterior inmediato.

Ya para el 2024, como ya se mencionó, llegó a 1,738 víctimas. Para el arranque de 2025, pues solo en los dos primeros meses del año ya se contabilizan 214 víctimas de este delito.

Durante 2018, el último del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en lo federal, y cuando la entidad aún era gobernada por el priista Héctor Astudillo Flores, los asesinatos registraron una leve disminución con respecto a su año anterior inmediato al contabilizarse 2 mil 470 en toda la entidad; al siguiente año, en 2019, ya en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la disminución fue más notoria al registrarse mil 878 víctimas de homicidio doloso.

En 2020 y 2021, años de la pandemia, las personas asesinadas bajaron todavía más a 1,434 y 1 377 respectivamente. Ya para el año 2022, con la actual Gobernadora Evelyn Salgado, la cifra se mantuvo en una tendencia a la baja, ya que en esos 12 meses, hubo 1 mil 360 víctimas de homicidio doloso. No obstante, para el año anterior la cifra empezó a crecer a nivel estatal. En todo el año 2023 se registraron mil 688 víctimas de homicidio doloso, de las cuales, mil 232 fueron asesinadas con arma de fuego.

Feminicidios también al alza

En diciembre de 2022, Evelyn Salgado prometió convertir en Guerrero en un Santuario para las Mujeres: “en una tierra de derechos, libertades, es un compromiso irrenunciable, por lo que instó a no ser omisos en las tareas diarias contra la violencia de género, por el contrario, llamó a redoblar los esfuerzos para seguir avanzando en la agenda de derechos y oportunidades para todas las mujeres”, dijo en ese entonces durante la presentación de la estrategia de apoyo integral a mujeres violentadas “Somos tu Red de Apoyo”, impulsada por la CONAVIM, con el objetivo de avanzar en la erradicación de la violencia de género y proteger a las mujeres de Guerrero bajo una agenda de derechos y oportunidades.

No obstante, la entidad está muy lejos de convertirse en un santuario, pues las cifras lo que muestran es que los feminicidios, la expresión máxima de la violencia contra las mujeres van al alza.

El asesinato de la maestra Adriana Leyva es uno más que se suma a la crecimiento ola de feminicidios, ya que estos crímenes en el estado también han mostrado un repunto durante el actual sexenio. En 2021, año en que Salgado fue electa, se registraron 18 víctimas. Para 2022, la cifra fue de 13, pero en 2023 creció a 16 y en 2024 alcanzó las 23 víctimas, lo que representa un incremento de 27.77 por ciento respecto al año en que inició su mandato.

Por otra parte, a diferencia de los homicidios y feminicidios, los delitos de secuestro y extorsión muestran una tendencia a la baja, aunque persisten en niveles preocupantes. En el caso de secuestro, en 2022 se denunciaron 19 víctimas; en 2023, el número creció a 25, pero en 2024 cayó a 12 víctimas. En los primeros dos meses de 2025, se han registrado 3 casos.

Respecto a la extorsión, en 2022 se contabilizaron 281 víctimas, en 2023 bajaron a 159 y en 2024 se reportaron 148 casos. En el primer bimestre de 2025, ya se han documentado 22 víctimas.

Protestas e irregularidades

Pero además de la violencia, en los últimos días, Guerrero ha sido escenario de movilizaciones de distintos sectores de la población que han salido a protestar en distintos municipios de la entidad. Apenas el 1 de abril, trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) se manifestaron en las oficinas del Ejecutivo estatal para exigir plazas, incorporación al Seguro Social y aumentos salariales, de acuerdo con lo que reportó el medio local El Sur. Un día después, el 2 de abril, maestros de la zona escolar 9 en Apango, Guerrero, también se movilizaron para denunciar la falta de personal docente y exigir mayor apoyo para el sector educativo en la región.

Estas recientes manifestaciones no son casos aislados, pues se suman a una serie de reclamos ciudadanos que exigen mejoras en la educación, infraestructura, programas sociales y condiciones laborales para trabajadores estatales. Apenas el pasado el 27 de marzo, pobladores de al menos 66 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, Guerrero, retuvieron este jueves a un grupo de militares en la comunidad de El Durazno, San Vicente, para exigir al Gobierno del estado la construcción de caminos, reapertura de centros de salud y escuelas, así como la entrega de programas sociales.

Al respeto es importante destacar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó posibles irregularidades por un monto superior a los 898 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos destinados a obras durante 2023 por parte del Ayuntamiento de Acapulco. El hallazgo forma parte de un Informe Individual de Auditoría derivado de la revisión de la Cuenta Pública, el cual fue entregado al Congreso local, según informó el periodista José Miguel Sánchez en el portal El Sur.

El documento señala que la administración encabezada por Abelina López Rodríguez, alcaldesa por Morena, no entregó a la ASE la documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos asignados a 511 obras y dos acciones, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

De acuerdo con el informe, los 898 millones 633 mil 453 pesos estaban destinados a dichas obras y acciones, pero la ASE no pudo verificar su aplicación debido a que no se presentaron los expedientes unitarios ni los documentos justificativos necesarios.

Ante esta situación, la Auditoría promovió una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del municipio realice las investigaciones correspondientes y, si procede, inicie un procedimiento en contra de los funcionarios responsables. Según el documento, no hay evidencia que respalde el cumplimiento de los contratos, las garantías de anticipo, ni la supervisión técnica conforme a la normativa.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.