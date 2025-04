Trump se muestra flexible con las tarifas; negociará a cambio de “algo fenomenal"

Donald Trump podría reducir los aranceles si otros países ofrecen “algo fenomenal”. También señaló que está cerca de cerrar un acuerdo sobre TikTok.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves en la noche que estaría dispuesto a reducir los aranceles a otros países si le ofrecen “algo fenomenal” a cambio.

Las declaraciones se produjeron durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, en medio de una nueva ofensiva comercial que ha provocado fuertes reacciones en los mercados internacionales.

“Los aranceles nos dan un gran poder de negociación”, sostuvo el mandatario. “Siempre lo han hecho. Los utilicé muy bien en la primera Administración. Ahora lo estamos llevando a un nivel completamente nuevo”.

Trump evitó comprometerse con un plan concreto. “Depende”, dijo cuando se le preguntó si contemplaba ceder en su política arancelaria. Aseguró que el Gobierno está recibiendo llamadas de distintos países.

Trump se abre a negociar los aranceles con los países si le ofrecen algo "fenomenal": "Los aranceles nos dan gran poder para negociar" https://t.co/QtGjfw7Ckb pic.twitter.com/50ZuGwQQNu — Europa Press (@europapress) April 4, 2025

El comentario llega días después de que la Casa Blanca impusiera un nuevo paquete de gravámenes a 184 países, incluyendo una tasa del 54 por ciento sobre productos de China.

En esa línea, el Presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de un alivio para Pekín si se concreta la venta de TikTok, aplicación de origen chino cuya matriz, ByteDance Ltd., enfrenta una orden de desinversión en territorio estadounidense.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con un grupo de personas muy competente”, declaró Trump sobre las negociaciones para asegurar el futuro de la plataforma.

El plazo impuesto por la Casa Blanca para que TikTok se desvincule de su matriz expira este sábado. Trump podría extenderlo si se concreta un pacto.

Trump on tariffs: “Every country’s called us. That's the beauty of what we do … if we would have asked some of these countries, almost, most of these countries, to do us a favor they would have said no. Now, they'll do anything for us.” Asked if open to deals, “It depends.”… pic.twitter.com/xidyYlSf8o — Kit Maher (@KitMaherCNN) April 3, 2025

TikTok recibió ofertas de varios inversionistas interesados en comprar sus operaciones en EU., aunque Trump evitó mencionar nombres. Medios estadounidenses han señalado a Amazon, Oracle y al fundador de OnlyFans como posibles interesados.

El Vicepresidente J.D. Vance dijo el mismo día a Fox News que espera una resolución favorable antes de que venza el plazo. La tensión crece a medida que se acerca la fecha límite.

A su regreso al poder, Trump firmó una orden ejecutiva que otorgó una prórroga de 75 días a TikTok, después de que la administración anterior no lograra un acuerdo definitivo.

La incertidumbre en torno a la política comercial ha impactado los mercados. El S&P 500 perdió alrededor de 2.5 billones de dólares, con una caída de casi cinco por ciento.

HAPPY LIBERATION DAY, AMERICA! 🇺🇸💰 President Donald J. Trump has secured nearly $5,000,000,000,000 in investment and trade commitments from across the globe. pic.twitter.com/JA9Om3ypMq — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

El índice Russell 2000, que agrupa a pequeñas empresas, profundizó su descenso desde su máximo histórico de 2021. El dólar cayó 1.5 por ciento frente a otras monedas.

A pesar del desplome bursátil, Trump se mostró optimista. “Creo que nuestros mercados van a prosperar. Hay que darle una oportunidad”, comentó.

También valoró como positiva la caída en los precios de la energía y en los rendimientos a 10 años. “Algo que me gusta es que las tasas de interés estén bajando, como cuando bajan los precios de los comestibles”, declaró.

“Me gusta que el precio de los huevos estén bajando. Y, muy importante, los precios de la gasolina están bajando”, añadió el mandatario.

En cuanto al Reino Unido, Trump dijo que el país estaba satisfecho con el trato recibido bajo su nueva política. A esa Nación se le aplica un arancel mínimo del 10 por ciento.

En contraste, los productos provenientes de la Unión Europea enfrentan un gravamen del 20 por ciento, como parte de las medidas anunciadas esta semana.

El miércoles, Trump bautizó el día como el “Día de la Liberación” tras dar a conocer los nuevos aranceles. Las sanciones económicas han sido uno de los pilares de su retorno a la Casa Blanca.

Durante la jornada, Trump aseguró haber hablado con líderes extranjeros y empresarios que buscan negociar reducciones arancelarias.

TRUMP SAYS HE MIGHT REDUCE CHINA TARIFFS FOR TIKTOK DEAL “with TikTok as an example, we have a situation with TikTok where China will probably say, we'll approve a deal, but will you do something on the tariff? The tariffs give us great power to negotiate. Always have. I've used… pic.twitter.com/HdKDZxZh2y — Susan Li (@SusanLiTV) April 3, 2025

Dijo que conversó con ejecutivos de la industria automotriz y con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El mandatario no reveló los nombres de los empresarios, pero dijo que Netanyahu podría visitar Estados Unidos en los próximos días.