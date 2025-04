Trump presume los 228 mil nuevos puestos de trabajo y pide “aguantar” sus decisiones

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS).- La economía estadounidense generó 228 mil nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de marzo, una cifra superior a los 117 mil creados en febrero, mientras que la tasa de paro subió una décima y se situó en el 4.2 por ciento, según publicó este viernes el Departamento de Trabajo.

Así, el mercado laboral estadounidense lleva encadenados 51 meses consecutivos creando empleo y deja el registro de febrero por encima de la media de los últimos doce meses, que es de 158 mil nuevos puestos.

Trabajo ha revisado a la baja la lectura de enero en 14 mil empleos, desde 125 mil a 111 mil y la de febrero en 34 mil, desde 151 mil hasta 117 mil. Con estas modificaciones, han desaparecido 48 mil puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en marzo en el 4.2 por ciento, tres décimas más que en el mismo mes de 2023. Lleva oscilando entre el cuatro por ciento y el 4.2 por ciento desde mayo de 2024.

