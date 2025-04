¿Por qué se tambalean las economías? Fácil: ya estamos en una guerra comercial total.

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– Los mercados internacionales entraron en un viernes negro después de que un día anterior cayeron fuerte, o a pesar de ello. Producto de la turbulencia, el dólar estadounidense se fortaleció y esto le pegó al peso mexicano, que en el arranque de la sesión perdió casi 3 por ciento: lo que había ganado ayer. También el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó al 3 por ciento en su apertura cuando un día antes había ganado.

El dólar subió, recuperándose antes del muy esperado informe mensual de empleo y tras la caída de la sesión anterior. El euro bajó después de los débiles pedidos industriales alemanes. Los analistas creen, sin embargo, que las decisiones de Donald Trump sobre comercio hace que cualquier recuperación se someta a las noticias de corto plazo. China, por ejemplo, le respondió a Estados Unidos con un arancel de 34 por ciento a todos sus productos a pesar de que los chinos padecen un 54 por ciento de impuesto a sus productos cuando tienen acceso al mercado estadounidense. Esto último inyectó mayor inestabilidad.

Las agresivas medidas comerciales provocaron una fuerte venta en las acciones estadounidenses, reduciendo incluso los rendimientos del Tesoro estadounidense y presionando al dólar. Deutsche Bank advirtió sobre el riesgo de una crisis de confianza en el dólar estadounidense, la principal moneda de reserva mundial: “Nuestro mensaje general es que existe el riesgo de que importantes cambios en la asignación de flujos de capital se impongan sobre los fundamentos de las divisas y que los movimientos del mercado de divisas se vuelvan desordenados", dijo George Saravelos, de Deutsche Bank, en una nota.

“En las semanas previas a sus expansivos aranceles globales, el Presidente Trump y sus principales asesores intentaron preparar al público para el sufrimiento económico. Advirtieron que, si bien su agresiva estrategia comercial tendría consecuencias, estas serían efímeras y beneficiarían a la economía a largo plazo. Inversores, empresas y otros dejaron claro el jueves que la economía estadounidense no estaba preparada para aceptar ese enfoque. Los mercados globales se desplomaron, los economistas advirtieron de una posible recesión y los consumidores se prepararon para el aumento de precios de automóviles, alimentos, ropa y más”, dice esta mañana The New York Times.

El tsunami inicial subrayó “lo arriesgado que es la agenda de Trump, que el Presidente ha presentado como un doloroso procedimiento médico para rescatar una economía que comparó con un ‘paciente enfermo’. Para Trump, Estados Unidos experimentará un ‘auge’ una vez que sus aranceles hayan tenido tiempo de restablecer las relaciones comerciales del país, aumentar los ingresos e impulsar la producción nacional”, agrega el diario.

Luego dice: “Pero se espera que estos aranceles disparen los precios mientras tanto, una situación indeseable para los estadounidenses que ya sufren años de precios elevados. Varios economistas han aumentado la probabilidad de una recesión en sus pronósticos, al proyectar una desaceleración del gasto de los consumidores, la inversión empresarial y el crecimiento económico”.

