¿Tienes 5 millones de dólares y ganas de vivir en el país de Trump? Dale. Ya se puede

MADRID, 4 de abril (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a poner a la venta permisos de residencia en el país para cualquier migrante que pueda pagar los cinco millones de dólares que cuesta cada unidad de la llamada "Tarjeta Trump": un billete de color dorado dominado por el rostro y la firma del mandatario.

El Presidente de Estados Unidos y su Secretario de Comercio, Howard Lutnick, llevaban semanas avanzando esta iniciativa, que comenzó a germinar en febrero. Lutnick ha llegado a asegurar que hasta un millón de personas podrían comprar esta tarjeta que tiene la intención de sustituir al visado EB-5, reservado para inversores y que ya había conseguido colocar "cinco mil millones de dólares" en mil tarjetas vendidas; un montante que será destinado a paliar el décit público (que asciende a unos 36.2 billones de dólares).

.@POTUS shows off the new Gold Card: "For $5 million this could be yours... it will be out in about less than 2 weeks probably. Pretty exciting, right?" pic.twitter.com/DeVhj1xIMB

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 3, 2025