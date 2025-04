BITS | South of Midnight, un juego ambiciosos con una historia espectacular

Hazel Flood es la protagonista de South of Midnight, un juego con un destacado estilo grafico -característico de Compulsion Games- y una buena historia.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Compulsion Games es un estudio relativamente pequeño que se dio a conocer con juegos como Contrast y We Happy Few, por su muy particular estilo estético y la profundidad narrativa que tenían, en 2018 fue adquirido por Xbox Game Studios.

Este año, Compulsion Games está de regreso con una nueva propuesta que busca ser diferente dentro de su propio estilo y esencia, pero que sobre todo, nos ofrece el tipo de experiencias que queremos ver de manera más constante en Xbox, tras Avowed o Indiana Jones y el Gran Círculo.

Hazel, la protagonista

South of Midnight nos lleva a Chickasaw, Mississippi y nos cuenta la historia de Hazel Flood, nuestra protagonista, pero antes de adentrarnos en el presente que vive, nos envuelve dentro de una historia de magia, del "Gran Entramado" de la vida, una especie de tejido invisible que mantiene al mundo como lo conocemos.

Se dice que ese tejido invisible puede llegar a rasgarse por las penas o lamentos de las personas, creando un tejido dañado que a su vez, es la fuente de espíritus malignos, llamados Haints, no obstante, también existe una persona capaz de controlar y combatir estos males, conocido como “Hiomante”, precisamente, siendo en este condado donde se le vio a este ser por última vez.

Al regresar al presente y en medio de una catástrofe, nuestra protagonista pierde su casa con su madre, después de una devastadora lluvia, dando paso a la aventura de buscarla cueste lo que cueste.

En este camino, plagado de tragedia, temas sensibles y un constante discurso de la familia y desigualdades sociales, existe un pequeña luz de esperanza que también ilumina el camino de nuestra protagonista para conocer que es capaz de ver este tejido invisible que recorre el mundo, además de sus peligros, llevándola a la casa de su abuela en busca de ayuda, a pesar de no hacer nada por su nieta, Hazel descubre dos ganchos que le dan la habilidad de manipular el tejido, así como derrotar a los Haints.

Habilidades y combate

Durante este camino, iremos descubriendo diferentes habilidades, no sólo referentes al tejido, sino también de ciertas visiones y acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que podremos ver y revivir de cierta manera, para entender aún más el pasado que nos rodea.

Estas diferentes habilidades nos permitirán mover objetos, reconstruirlos por un periodo de tiempo o simplemente empujarlos para abrirnos paso por lugares; cada una funciona de diferente forma y complementan nuestra aventura.

Por el lado del combate, este es sencillo en un inicio; tenemos la opción de atacar y esquivar, sin embargo, conforme vayamos progresando y recolectemos puntos de habilidad, podremos ir evolucionando nuestra manera de combatir para hacerla mucho más dinámica con diferentes combinaciones.

Combinación única

El estilo gráfico es uno de los puntos más fuertes del juego y un aspecto muy característico del estudio, pero el trabajo que vemos entre la narración y lo que va pasando en la pantalla, crea una combinación, bastante única, los efectos visuales que tenemos, los diferentes escenarios que exploramos en este vasto territorio realmente nos lleva por muchos lugares, además de tener estas partes contaminadas del tejido que lo vuelven un punto oscuro y de terror, al menos hasta que lo liberemos, hace que la dinámica del juego sea cambiante en cada momento y que por ende vivamos diferentes escenarios aún estando en el mismo lugar.

South of Midnight es ambicioso y es diferente en ciertos aspectos, pero también es arriesgado, una propuesta que si bien puede tomarse como un lanzamiento no tan espectacular, la realidad es que es un gran lanzamiento para Xbox con una historia que a nivel narrativo lo tiene todo.

