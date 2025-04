"El Mencho" se mueve como un fantasma. ¿Qué motiva entonces que le hagan apología?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por Nemesio, quien desde 2009 ha estado al frente del CJNG, una organización criminal con presencia alrededor del mundo y que es responsable de parte de la violencia que asola el país.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Una banda de regional mexicano canta ante un público masivo y entregado en una de las principales ciudades del país. Entonces, muestra una imagen de uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG). Y entona una canción en su honor. El público, lejos de sentirse ajeno, tiene una reacción inmediata, masiva: vítores, aplausos, gritos efusivos.

Lo cierto es que nadie conoce bien a bien cómo luce actualmente "El Mencho". Hay un puñado de fotos de él, la mayoría correspondientes a fichas criminales de agencias de EU que ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de pesos. Incluso en fechas recientes se han difundido reportes de que tiene un padecimiento renal y ha sido sometido a constantes diálisis. De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esta enfermedad renal le ha mermado fuerzas.

Pero en los hechos, Nemesio Oseguera Cervantes es visto como el actual capo de capos que encabeza una de las organizaciones criminales más violentas del países. No obstante, eso no impidió que integrantes de la banda musical mexicana Los Alegres del Barranco proyectaran imágenes enalteciéndolo. Lo hicieron primero en Zapopan, Jalisco, y un día después, en en Michoacán.

El caso se hizo viral en redes sociales. La respuesta de los aficionados fue de júbilo, no de rechazo. Esto ocurrió apenas unos días después de que un campo de reclutamiento y de exterminio del CJNG fuera hallado en Teuchitlán, a unos minutos en automóvil de Zapopan.

“El último de los grandes capos es ‘El Mecho’, nadie le llega ni a la mitad de su popularidad que se encuentre en libertad, es fama incluso, se ha llegado a la ovación por parte del pueblo de Jalisco, ante la complacencia, la corrupción y la simbiosis que hay del Gobierno del estado, así como más de un centenar de presidencias municipales de la entidad”, explica en entrevista con Noticias a las Dos el doctor Francisco Jiménez Reynoso, del Área de vinculación coordinación general de seguridad Universitaria de la UdeG.

El caso provocó la reacción del Gobernador Pablo Lemus, de la Universidad de Guadalajara, que es dueña del Auditorio Telmex, en Zapopan, del rector, e incluso de la Presidenta Claudia Sheinbaum. "No debería de ocurrir eso. Imagínense. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto", dijo al ser cuestionada por la polémica.

El crecimiento de "El Mencho" en Jalisco

Las fiscalías de Jalisco y de Michoacán investigan ahora el acontecimiento y adelantan que estudian la posible apología del delito y del narcotráfico, en contra de los integrantes de la banda. Pero los aplausos y los gritos ocurrieron también por parte del público.

“‘El Mencho’ es un personaje con mucho poder, controla gran parte de la clase política dle estado de Jalisco, es muy temido por las autoridades del Ejecutivo y de ahí incluso hasta las autoridades federales. Es un personaje que dentro de su mundo ha tejido una red empresarial, ese es otro eslabón, ha sabido penetrar en el sector empresarial y eso le ha dado la posibilidad de lavado de dinero y de la diversificación de actividades, no solo delictivas, sino que gran parte de la economía del estado está este personaje, con esta estructura tan poderosa”, añadió Jiménez.

¿Cómo explica el experto el aplauso en el Auditorio Telmex? “Hace falta conciencia social de lo que está sucediendo en la entidad, de lo que es el CJNG”, dice.

“Jalisco es el estado con más desaparecidos a nivel nacional, incluso debe ser uno de los primeros en el mundo en este fenómeno: desapariciones, reclutamiento forzado… Y cuando la gente ovaciona lo hace sin tener conciencia real de lo que está sucediendo, por eso es apología del delito, el aplauso a estos grupos delictivos, y las autoridades siguen llegando tarde a intentar vetar o sancionar a quienes se dedican a esta actividad. Lo que se ve ahí es un reflejo de la sociedad, una sociedad que se encuentra cada vez con menos valores, menos principios morales, menos empatía con miles de familias que en este momento tienen a un ser querido desaparecido. Se habla de 10 a 15 desaparecidos al día en Jalisco”, detalló.

¿El mayor traficante?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece, por ejemplo, una recompensa de hasta 15 millones de dólares por Nemesio Oseguera, quien desde 2009 ha estado al frente del CJNG, una organización criminal con presencia alrededor del mundo y que es responsable de parte de la violencia que asola el país.

Estados Unidos lo considera el mayor traficante de cocaína, heroína y metanfetamina en México y, en los últimos años, se sabe que ha incursionado en el tráfico de fentanilo hacia este país. Washington señala que bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el CJNG ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales de narcotraficantes y agentes del orden mexicanos.

Más recientemente, dice el reporte de diciembre 2024, operativos del CJNG, presuntamente bajo la dirección de Oseguera Cervantes, estuvieron involucrados en intentos de asesinato de funcionarios del gobierno mexicano.

A eso se suma que lo ocurrido en Teuchitlán evidenció que la organización criminal de "El Mencho" está detrás de desapariciones de jóvenes a quienes el cártel suma a sus filas bajo amenazas y falsas ofertas de trabajo.

En mayo de 2023 se dio a conocer, además, que esta agrupación operó un Call Center en Zapopan para llevar a cabo fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas. Siete jóvenes que trabajaban en este lugar fueron reportados como desaparecidos.

La narcocultura y sus consecuencias

¿Y las bandas musicales? “Como hay una ‘narcocultura’, si le podemos llamar así, desde hace 10 años, una corriente muy fuerte, soportada por plataformas, narcoseries, por ejemplo, donde se ensalza y alaba a ciertos personajes que la verdad dista mucho de lo que sucede en la realidad, de los jóvenes y estudiantes que han sido reclutados por la delincuencia organizada. Vemos figuras viviendo el lujo, en yates, pero es parte de esa narcocultura”, indica el doctor Jiménez.

“Luego cuando ven que la sociedad está ávida o deseosa de escuchar música relacionada con el tema, entonces pululan los cantantes, las bandas, que incluso son financiadas por los grupos delictivos, y que pueden o les pagan dinero por hacer narcocorridos de personajes y todo se convierte en un festín”, ahondó.

Y las consecuencias quedan claras en las calles de Jalisco. “No todo el venta de droga, pero sí es la droga química, el fentanilo. Pero se ramifica la situación al robo de vehículos, reclutamiento forzado, los call centers dedicados ya a extorsionar. No sólo ya desde las cárceles, son jóvenes que pueden ser que les paguen están ahí en contra de su voluntad, y que deja cantidades industriales de dinero, la extorsión, llegando incluso a secuestros virtuales. Esas son las consecuencias de la consolidación de la delincuencia organizada. Quienes aplauden, si estuvieran conscientes, no lo harían. Y las autoridades, hay que decirlo, rebasadas por la corrupción. Empezaron estos grupos corrompiendo a policías y presidencias municipales…”, concluye el experto.

Nancy Gómez y Manuel González https://www.sinembargo.mx/author/nancy_gomez_y_manuel_gonzalez/