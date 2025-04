Las bolsas de EU se derrumban a niveles de 2020, mientras Trump juega golf en Florida

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, criticó este viernes a Donald Trump por irse de Washington a Florida para jugar golf, mientras los mercados financieros de Estados Unidos y el mundo se desplomaban como consecuencia de su aplicación de aranceles a 189 países en el orbe.

“Ahora no sé si está jugando hoy o si es el caddie de alguien”, dijo el también abogado neoyorquino. “No sé si alguien confía en él para que sea caddie, pero eso es lo que hace. Esto simplemente demuestra la desconexión entre este presidente y lo que estamos viendo con estos aranceles”, afirmó el legislador.

Y Schumer tuvo razón en criticar al Presidente de Estados Unidos, quien temprano este viernes viajó a su campo de golf en Mar-a-Lago para, sin explicación alguna a sus conciudanos –que, por cierto, son también inversionistas en los mercados bursátiles–, presentarse en un exclusivo torneo de golf en su club, patrocinado este fin de semana por Arabia Saudita.

The market is crashing, a recession is looming, and the country is more isolated than ever after Trump declared a trade war on nearly all our allies — meanwhile, he’s at his Doral Golf Club in Miami for the Saudi-owned LIV golf tournament.

