VIDEO ¬ ICE detiene a mujer que lleva 39 años en Estados Unidos

Los Ángeles, 4 de abril (La Opinión).- Como parte de un reciente operativo en Estados Unidos, agentes de Inmigración Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a madre de Texas que ha vivido en país durante 39 años.

Ella fue detenida en su propia casa, como muestra un video compartido en redes sociales por la revista Newsweek.

Las imágenes exclusivas obtenidas muestran a Ángela Cristina González Cardona, de 50 años, abrazando a su hijo autista, momentos antes de que agentes enmascarados la arrestan afuera de su de la vivienda.

El reporte agrega que Ángela iba a trabajar a temprana hora cuando su auto fue rodeado por los agentes de ICE.

A 50 year old Texas mother who has lived in the USA for nearly four decades illegally, was detained outside her house by federal immigration agents as she hugs her son goodbye.

In other words- she had 4 decades, 40 years, to become a citizen & didn’t bother to.

Bye bye. 👋 pic.twitter.com/dMDZ57RA0j

— 👉M-Û-R-Č-H👈 (@TheEXECUTlONER_) April 2, 2025