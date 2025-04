Tribunal de Corea del Sur confirma la destitución de Yoon Suk Yeol como Presidente

MADRID, 4 de abril (EuropaPress).- El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó este viernes por unanimidad el impeachment adoptado por el Parlamento contra el inhabilitado Presidente del país, Yoon Suk Yeol, y le ha destituido definitivamente del cargo por la imposición de la Ley marcial en diciembre de 2024, medida que tuvo que retirar ante la presión social y de la oposición.

El veredicto, que fue leído por el presidente interino del Tribunal, Moon Hyung Bae, y televisado en directo, entró en vigor de inmediato y requiere que el país celebre elecciones presidenciales anticipadas para elegir al sucesor de Yoon en los próximos 60 días.

Moon explicó que el Tribunal consideró que la declaración de Ley marcial no cumplía con los requisitos legales para una crisis nacional y que violó la Ley al enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir la revocación de la norma, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El Constitucional, en su veredicto, determinó que el ya expresidente Yoon no tenía argumentos de peso para declarar una Ley marcial que justificó bajo el argumento de la existencia de una oposición "norcoreana", según sus palabras, que estaba usando al Legislativo como un arma arrojadiza.

La Corte, todo lo más, admitió cierta preocupación ante el abuso que la Asamblea Nacional del país, bajo control de la oposición, estaba haciendo del mecanismo del impeachment para presionar al Gobierno -la cámara había presentado más de una veintena de mociones contra un ministro y responsables de organismos oficiales- pero matizó que en el momento que el Presidente declaró la Ley marcial sólo había dos procedimientos de este tipo en marcha.

STREET PARTY AS YOON SUK YEOL IS REMOVED AS PRESIDENT. pic.twitter.com/mHjl3XJRlB

— Raphael Rashid (@koryodynasty) April 4, 2025