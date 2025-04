Rusia bombardea el lugar natal del Presidente de Ucrania; mueren al menos 19 personas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS).- Al menos 19 personas murieron, entre ellas nueve niños, por un bombardeo ruso en una zona residencial de la ciudad de Krivói Rog, de la que es oriundo el Presidente Volodímir Zelenski, ubicada en la región centro-oriental de Dnipropetrovsk.

El jefe de la administración militar de Krivói Rog, Oleksander Vilkul, informó en un breve mensaje en Telegram que al menos 56 personas resultaron heridas por el ataque, si bien las operaciones de rescate continúan, por lo que el balance de víctimas podría subir.

El Presidente ucraniano aseguró, por su parte, que se producen ataques "diarios" por parte de Moscú. "Cada día muere gente. Sólo hay una razón por la que esto continúa: Rusia no quiere un alto el fuego", resaltó en un mensaje en redes sociales.

Rescue operations are currently underway in Kryvyi Rih following a Russian missile strike. As of now, 16 people are confirmed dead, including six children. In Kharkiv, rescue efforts continued all day after a targeted Russian drone strike. A deliberate attack by six “Shahed”… pic.twitter.com/7TbgHQYfEI

