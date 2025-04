ENTREVISTA ¬ La Profepa pone alto con pocos recursos a gigantes como Grupo México

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en los últimos meses empresas como Simari, que contaminó durante años Hidalgo, o de manera temporal a Grupo México por operar sin permiso un ducto en Sonora. Mariana Boy Tamborrell, al frente de la Procuraduría con recortes presupuestales desde hace 10 años, asegura que, como en estos ejemplos, su gestión se enfocará en sancionar y atender casos emblemáticos para “dar mensajes claros de que sí hay consecuencias” por incumplir la ley.

La Profepa pasó de recibir en 2015 un presupuesto anual de mil 107 millones 217 mil pesos a 839 millones 545 mil pesos para este 2025 –un monto menor a los 896 millones para 2024–. Es decir, los recursos que la Secretaría de Hacienda destinó a esta instancia disminuyeron 24 por ciento en 10 años.

—¿Se han visto imposibilitados por el tema de la tendencia de recortes presupuestales a todo el ramo ambiental que lleva varios años? —se le cuestionó a la Procuradora Ambiental Mariana Boy en entrevista para el programa Dos Con Todo, de SinEmbargo Al Aire.

—Pues no y sí, obviamente entre más recursos tengamos tenemos mayor capacidad de alcance, y podemos tener mucho más presencia de manera permanente en el territorio, pero eso no ha limitado las actuaciones de Profepa. Estamos muy decididos, muy convencidos de la labor que estamos haciendo y del trabajo que tenemos que hacer y de la misión de la procuraduría y con todos los recursos que tenemos pues estamos actuando y buscando dar mensajes muy claros de que sí hay consecuencias, de que sí se va a aplicar la ley y de que no hay tolerancia o yo no cumplo, unos sí y otros no. Todos parejo. Vamos a estar muy activos y muy presentes en el territorio vigilando –respondió Mariana Boy, exprocuradora Ambiental de la Ciudad de México cuando la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno.