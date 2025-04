Marcas clásicas de EU como Nike, Apple y Abercrombie se hunden. Son los aranceles...

Para algunos analistas los impuestos recíprocos de Trump dados a conocer el miércoles tienen como objetivo buscar mejores condiciones en estos mercados alternativos.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo). – Los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump a 185 países han impuesto las cargas más altas a países que se han convertido en centros clave de producción de empresas estadounidenses como Apple Inc. y Nike Inc que están instaladas en Vietnam; para Abercrombie & Fitch Co. que obtiene aproximadamente una quinta parte de su mercancía de Camboya.

La prensa especializada en finanzas reseña este viernes cómo algunas empresas mudaron su producción a estas naciones luego de los aranceles que Trump impuso a China durante su primera gestión. Las empresas simplemente trasladaron su producción a otras naciones asiáticas en lugar de relocalizarlas a EU.

“Una pregunta que se cierne sobre el asunto es cuánta sorpresa se llevará una empresa en términos de costos ocultos que se verán inflados por los aranceles”, afirmó Andrei Quinn-Barabanov, responsable de la práctica industrial de la cadena de suministro en Moody’s Analytics. “Habrá una reacción en cadena de todos esos costos adicionales que entran en las cadenas de suministro”.

Para algunos analistas los impuestos recíprocos de Trump dados a conocer el miércoles tienen como objetivo buscar mejores condiciones en estos mercados alternativos. De hecho, Trump declaró este viernes que tuvo una "productiva llamada" con un alto funcionario vietnamita, y añadió "quiere reducir sus aranceles a cero" a la espera de un acuerdo de libre comercio.

La declaración de Trump sobre su llamada con To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, impulsó las acciones de las marcas de ropa Nike, Lululemon y American Eagle —todas con importantes plantas de fabricación en el país—, justo en un día en que los principales índices se desplomaron por segundo día consecutivo.

Nike fabricó la mitad de su calzado y más de una cuarta parte de su ropa en Vietnam el año pasado, según el informe anual de la empresa. En ese sentido, Business Insider daba cuenta este día cómo la empresa estadounidense cayó un 14 por ciento al día siguiente de que Trump revelara su último plan arancelario, que incluía un arancel del 46 por ciento sobre las mercancías importadas de Vietnam, pero luego de la llamada de Trump las acciones de la empresa de ropa deportiva subieron hasta un 3 por ciento.

USA Today preveía desde el jueves un aumento en los precios de las zapatillas Nike Jordan en Estados Unidos debido a que marcas estadounidenses como ésta han pasado años abandonando las fábricas chinas hacia el sudeste asiático, hoy en la mira de Trump.

"Las empresas que se esforzaron durante años por reducir su dependencia de China, apoyándose en países como Vietnam, acaban de darse cuenta de que realmente no hay dónde esconderse", declaró Simeon Siegel, analista de BMO Capital Markets a este medio.

Business Insider señala que el año pasado, Estados Unidos importó bienes de Vietnam por un valor aproximado de 136 mil 600 millones de dólares. Los equipos de comunicaciones y la ropa se encontraban entre las categorías de importación más importantes en términos de valor en dólares.

La BBC de Londres destaca por su parte que además de Vietnam también China y Bangladesh se encuentran entre los cinco mayores importadores de ropa a EU, que ahora tendrán impuestos que oscilan entre el 34 y el 46 por ciento sobre sus productos.

Por ejemplo, señala el medio británico, The Gap, una cadena estadounidense de ropa que también opera Old Navy, Banana Republic y Athleta, se abastece de aproximadamente del 21 por ciento de su ropa en Vietnam, según un análisis del profesor Sheng Lu, del departamento de Estudios de Moda y Confección de la Universidad de Delaware citado por la BBC. Otro 37 por ciento de su ropa proviene de India, Indonesia y Bangladesh.

Los aranceles podrían suponer una "carga injusta para las familias estadounidenses, en particular para los hogares con bajos ingresos", advirtió la Asociación de la Industria de la Moda de Estados Unidos en un comunicado el miércoles.

El calzado, añade la BBC, podría encarecerse, incluyendo las apreciadas zapatillas Nike Air Force 1 y Adidas Samba. Ambas compañías de ropa deportiva dependen en gran medida de centros de fabricación asiáticos para sus inventarios, y aproximadamente la mitad del calzado de Nike y el 39 por ciento del de Adidas se fabrican en Vietnam.

En 2024, señala este medio, EU importó calzado por valor de más de 27 mil millones de dólares, principalmente de China y Vietnam, que estaban sujetos a aranceles de unos 3 000 millones de dólares, según datos del profesor Lu. “Ahora, ese importe impositivo podría casi triplicarse”, refiere.

Analistas de UBS informaron a Reuters que, en general, los minoristas podrían no ser capaces de absorber completamente los costos y tendrían que aumentar los precios entre un 10 y un 12 por ciento para compensar los gravámenes a los fabricantes vietnamitas.