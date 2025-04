ENTREVISTA ¬ En México no hay desapariciones realizadas por el Estado: Rosa Icela

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas anunció el viernes un procedimiento en contra de México porque considera que las desapariciones en el país ocurren de "forma sistemática".

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en México no hay desapariciones que estén vinculadas al Estado. Indicó que este problema, que se extiende por gran parte del país, tiene que ver con delitos del fuero común cometidos principalmente por criminales.

En entrevista con "Los Periodistas", progrma que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Secretaria de Gobernación reveló que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que anunció un procedimiento en contra de México porque considera que las desapariciones en el país ocurren de forma sistemática, no consultó al Gobierno mexicano.

"A mí me parece que el Comité de Naciones Unidas sobre personas desaparecidas tendría que haber hecho diversas entrevistas e investigaciones en México antes de tomar una decisión, ¿por qué lo digo?, porque lo que nosotros entendemos como desaparición forzada de personas es ejecutado por el Estado y en México no hay desapariciones que sean vinculadas al Estado".

Rosa Icela Rodríguez detalló que existe una gran diferencia entre lo que afirma la ONU y lo que dice el Gobierno de México, pues dijo, Naciones Unidas debe de tener conocimiento de que el problema de las desapariciones forzadas en el país es generado por el crimen organizado.

"Empezando por eso no hay una realidad entre lo que está diciendo Naciones Unidas y lo que está diciendo México, entonces me parece que tendríamos que dar suficiente información por parte de nosotros las autoridades y también que ellos tengan conocimiento de que si actualmente hay en México desaparición de una persona en concreto tiene que ver con delitos del fuero común, en el sentido de que se trata de criminales los que llevan a cabo estas desapariciones".

Fragmento del discurso de clausura del Presidente del Comité de la ONU contra la #DesapariciónForzada (#CED), en el marco de la clausura del 28º período de sesiones, en donde se refiere información importante relacionada con #México. pic.twitter.com/NcRst3WHmM — ONU-DH México (@ONUDHmexico) April 4, 2025

El viernes, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas anunció un procedimiento en contra de México porque considera que las desapariciones en el país ocurren de forma sistemática.

Olivier de Frouville, presidente del Comité, dijo que se buscará al Gobierno de México para obtener información al respecto, previo a iniciar con el histórico procedimiento.

"Conforme al artículo 34 (de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas), recibió el Comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, o bajo jurisdicción de México", señaló.

El presidente del Comité detalló que en el artículo 34 se establece que tras la investigación, se puede llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.

Al respecto, la Secretaria de Gobernación recalcó que el Gobierno de México no está de acuerdo con el anuncio del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas e indicó que se tendrá que analizar para ver si la recomendación se acepta o no.

"Por parte de la Secretaría de Gobernación no hay una respuesta, no la hemos tenido para ese efecto. Están tomando una decisión sin tener la información que nosotros por obligación tendríamos que darles antes de que ellos sacaran un comunicado con una decisión tan grave como la que están haciendo. Nosotros estamos en la posibilidad de aceptar o no, pero se tendrá que ver con el tiempo, con el momento y analizar bien de qué se trata este documento porque sin que yo lo haya planteado con Relaciones Exteriores, de entrada, nosotros no estaríamos de acuerdo con este planteamiento. Sí estamos de acuerdo en que debemos de proporcionar información suficiente para que ellos tomen las decisiones".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/