Miles en EU y el mundo repudian al Presidente; él insiste: "Vamos a ganar. Aguanten"

Agrupados bajo el lema 'Hands Off!' (¡Manos fuera!), miles de personas salieron a marchar este sábado contra las políticas económicas, migratorias y de derechos humanos del Presidente estadounidense Donald Trump y su gran aliado Elon Musk.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– Miles de estadounidenses en diversas ciudades del país marchan y protestan esta tarde contra las políticas dictadas por el Presidente Donald Trump en su segundo periodo al frente de la Casa Blanca. Se trata de la primera gran protesta organizada por grupos civiles en su nuevo periodo presidencial.

El movimiento, convocado por cientos de organizaciones civiles y sindicatos de toda la Nación, se ha unido bajo el lema “Hands off!” (“¡Fuera manos”!) y congrega a diversos grupos: desde quienes defienden los derechos por la seguridad social de los trabajadores, la salud, los trabajos o a la comunidad LGTBQ+, hasta quienes protestan contra el fascismo de Trump y su asesor Elon Musk, el ataque a la libertad en las universidades y el caos económico al que el Presidente está llevando al mundo en menos de tres meses en el cargo.

En este marco de protestas civiles y una honda preocupación por las estratosféricas pérdidas que su política arancelaria provocó en los mercados financieros, el propio Donald Trump defendió este sábado la guerra que ha terminado de desatar esta semana con la imposición generalizada de tarifas, aunque ha admitido que puede existir un costo previo para la población norteamericana antes de recoger sus frutos.

This picture from Pittsburgh’s #HandsOff protest is incredible pic.twitter.com/Vv3NZCZo13 — Mike Mikus (@MikeMikusPA) April 5, 2025

Convencido de la eficacia de sus medidas, Trump aseguró que su administración va a conseguir el retorno de "empleos y negocios como nunca antes se ha visto" en lo que defendió como una "revolución económica".

"Vamos a ganar. Aguanten, porque no va ser fácil, pero el resultado final será histórico", animó el Presidente estadounidense a los ciudadanos, muchos de ellos sumidos en la zozobra y otros más en acción: protestando ya en las plazas públicas del país.

Trump abordó en particular la situación con China, a la que impuso gravámenes del 34 por ciento a sus productos, una medida que Beijing respondió ayer en los mismos términos sobre las importaciones desde Estados Unidos. Trump ha denunciado que China "y otros países" han tratado a Estados Unidos "insosteniblemente mal", según el mensaje publicado en su plataforma Truth Social en el que ha prometido que no se apartará de esta línea.

HAPPENING NOW: An aerial view of the MASSIVE protest today in Boston, MA for the "Hands Off!" movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/0OZgQ2HfHW — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

El mensaje del Presidente, sin embargo, no ha contenido el rechazo de miles y miles en al menos 50 de las ciudades más importantes del país.

"¿Dónde se ha ido mi país?", "¡Envíen a Musk a Marte!”, “¡El fascismo ha llegado!”, “¡No toquen la seguridad social”! y más consignas se pueden leer en carteles y mantas por las calles de Estados Unidos pero, también, en diversas partes del mundo donde también se han organizado protestas contra Trump y su asesor presidencial: el multimillonario Elon Musk.

Alrededor de 150 grupos de organizaciones se propagaron en más de una decena de multitudinarias manifestaciones en las que destacaron banderas de Palestina y de la diversidad sexual, así como pancartas de Trump y Musk junto a la leyenda "Democracia, no Trumpocracia", "Rechazamos el fascismo" y "Te estoy robando".

#HandsOffProtests today in Detroit. Look who’s on the other side supporting! Our Canadian brothers and sisters! #HandsOff #HandsOff2025 Euphoria Kash #ImpeachTrumpNOW Bashir Pelosi Kyle Rittenhousepic.twitter.com/k1ABF0sMnc — KushThru BLM Movement Forever (@KushthruBlm) April 5, 2025

Ríos de personas inundaron las calles de ciudades como Boston, Massachusetts, Chicago, Los Ángeles, Pittsburgh y Ohio, donde desafiaron al frío y la lluvia. Las protestas llegaron hasta Florida, donde cientos se dieron cita en Palm Beach Gardens, Florida, a pocos kilómetros del campo de golf de Trump, quien pasó la mañana en el Senior Club Championship del club.