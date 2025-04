VIDEO: Alumno de la UANL sufre aparatosa caída tras ser aventado por sus compañeros

Durante una actividad en la UANL, un joven fue arrojado por otros alumnos y cayó con fuerza. Fue atendido por paramédicos y dado de alta horas después.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sufrió una aparatosa caída luego de ser arrojado al aire por sus compañeros durante un evento en el Estadio Gaspar Mass, en San Nicolás de los Garza.

El hecho ocurrió el día de ayer durante una jornada por el Día Mundial de la Activación Física. Autoridades universitarias informaron que el joven fue trasladado en ambulancia y se encuentra fuera de peligro. Hasta ahora, no se ha revelado la identidad del alumno. Sin embargo, se presume que pertenece a la Preparatoria No. 16 o la Preparatoria No. 22 de la UANL.

El momento quedó registrado en video por un asistente. En las imágenes se observa cómo entre ocho y diez estudiantes elevan al joven, quien pierde el control en el aire.

El alumno gira en el aire y cae con fuerza contra el suelo, impactando con la parte superior del cuerpo, entre cuello, hombro y cabeza. Tras el golpe, el estudiante intentó ponerse de pie, pero no logró levantarse debido a la fuerza del impacto. Paramédicos acudieron al lugar para auxiliarlo. Luego de ser estabilizado, fue trasladado en camilla a una unidad médica.

Estudiante de la UANL resulta lesionado tras ser lanzado al aire por sus compañeros. 👀🫠

pic.twitter.com/JceYObD6Sx — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 4, 2025

Según el parte médico, el joven no presentó lesiones en vértebras ni fracturas. Fue dado de alta horas más tarde y su estado de salud fue reportado como estable.

El evento fue suspendido tras el incidente, aunque esta decisión no ha sido confirmada oficialmente por la universidad. El accidente generó reacciones en redes sociales, donde el video se volvió viral y usuarios cuestionaron la seguridad del evento. Las autoridades universitarias no han anunciado si se aplicarán sanciones a los alumnos involucrados. Tampoco se ha informado si se abrirá alguna investigación interna para determinar responsabilidades.

El Estadio Gaspar Mass, donde ocurrieron los hechos, es una instalación habitual para actividades deportivas y eventos estudiantiles. El Día Mundial de la Activación Física es conmemorado cada 6 de abril y busca promover hábitos saludables entre jóvenes y adultos.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el estudiante fue dado de alta sin consecuencias graves, según reportes oficiales. Hasta el cierre de esta nota, la UANL no ha emitido un comunicado detallado sobre las acciones que tomará a raíz del incidente.