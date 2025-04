Obama critica políticas de Trump; insta al pueblo a "sacrificarse" para afrontarlas

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- En un discurso pronunciado la noche del jueves en el Hamilton College, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses a estar preparados para "posiblemente sacrificarse" en defensa de los valores democráticos y en resistencia a las políticas implementadas por el actual Presidente, Donald Trump.

Obama, quien se dirigió a una audiencia de estudiantes y académicos, acusó a la Administración Trump de intentar desmantelar el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, un sistema que, según él, ha promovido la cooperación global en lugar del conflicto.

Las declaraciones, que tuvieron lugar en un contexto de creciente polarización política en el país norteamericano, han generado un intenso debate dentro y fuera del territorio estadounidense.

Obama: Americans May Need To Sacrifice To Resist Trump

"You might actually have to do something and possibly sacrifice a little bit." pic.twitter.com/9mCqptldF6

— Mr Producer (@RichSementa) April 5, 2025