Así decimos no a la violencia, a adicciones, al racismo, al clasismo y al machismo

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- La Clase Nacional de Boxeo 2025 reunió este domingo a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México y en plazas públicas de las 32 entidades del país, como parte del eje de Atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Este evento histórico, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca promover el deporte como herramienta de transformación social y símbolo de unidad nacional.

En su mensaje, Sheinbaum agradeció al Consejo Mundial de Boxeo y a las campeonas y campeones presentes por su participación en esta jornada.

Asimismo, la mandataria federal destacó ante cientos de mexicanos y mexicanas de todas las edades los valores que definen al pueblo mexicano: valentía, solidaridad y justicia.

"Las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor", afirmó con entusiasmo.