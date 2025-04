Shirley Manson, líder del grupo Garbage, respalda a Sheinbaum en Tecate Pal' Norte

La vocalista de Garbage, Shirley Manson, mostró apoyo a Claudia Sheinbaum en su actuación en el festival Tecate Pal' Norte ante miles de asistentes.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).-Shirley Manson, líder de Garbage, expresó su respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su presentación en el festival Tecate Pal’ Norte, en Monterrey.

Frente a miles de seguidores, la cantante destacó su admiración por Sheinbaum y el papel de las mujeres en la política. Además, resaltó la importancia de que más mujeres ocupen espacios de poder.

"Amamos realmente a su nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum. Ella puede ayudar a resolver muchos de los problemas que existen en este mundo, ciertamente está ayudando… al menos desde nuestra perspectiva … nos gustaría ver más mujeres en el Gobierno”, comentó ante miles de fanáticos.

Garbage subió al escenario Tecate Original en punto de las 19:30 horas. La puntualidad de la banda fue celebrada por los asistentes, quienes abarrotaron el recinto.

Vestida con un atuendo completamente negro, con encajes y guantes rojos que contrastaban con su cabellera rubia, Manson capturó de inmediato la atención del público. El espectáculo arrancó con temas como "Queer", "Fix Me Now", "Empty" y "The Man Who Rule the World", que pusieron a cantar y bailar a los presentes.

A lo largo del show, Shirley agradeció en varias ocasiones al público regiomontano en un español básico pero entusiasta: “Gracias Monterrey”, repetía entre canción y canción.

La vocalista también se disculpó con la audiencia por no dominar el idioma español. “Me gustaría hablar más español, pero no sabemos, discúlpenos, es muy difícil, pero hacemos lo mejor”, compartió en inglés. La emoción de la noche aumentó cuando Manson manifestó su entusiasmo por la próxima actuación de Charlie XCX, de quien confesó ser fan.

El repertorio de Garbage incluyó canciones como "Wolves", "Cup of Coffee", "Stupid Girl" y "I Think I'm Paranoid", coreadas por el público de principio a fin. Además, la banda sorprendió con su versión de "Personal Jesus" de Depeche Mode, una de las sorpresas más celebradas de la noche.

Shirley Manson se mostró cercana con sus fans, alentándolos a seguir disfrutando del festival y compartiendo mensajes de unidad y esperanza.

Los asistentes ovacionaron en varias ocasiones a la agrupación, que consolidó su conexión con Monterrey gracias a su entrega en el escenario. El gesto de apoyo a la Presidenta mexicana fue bien recibido por los asistentes, quienes respondieron con aplausos y vítores.

Garbage demostró su vigencia y su capacidad para conectar con distintas generaciones de fanáticos del rock alternativo. La banda no dejó pasar la oportunidad de agradecer la invitación al festival, uno de los más importantes del país.