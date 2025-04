El lobo gigante, extinto hace 10 mil años, vuelve a la vida gracias a la genética

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Un eco del pasado resuena hoy en el presente: el lobo gigante (Aenocyon dirus), también conocido como lobo terrible, una especie extinta hace más de 10 mil años, ha vuelto a la vida, al menos en cierta forma, gracias a un avance revolucionario en biotecnología.

La empresa estadounidense Colossal Biosciences anunció este lunes el nacimiento de tres cachorros a los que llamaron Rómulo, Remo y Khaleesi, en un hecho que catalogaron como el primer caso exitoso de "desextinción" en la historia.

Este depredador icónico, que alguna vez dominó el continente americano, desde las llanuras de Norteamérica hasta las pampas argentinas, fue recreado mediante técnicas avanzadas de edición genética, según se dio a conocer en un artículo publicado por la revista Time, donde se difundió originalmente el evento científico.

El lobo gigante, conocido por su robustez y mandíbulas capaces de triturar huesos, desapareció al final del Pleistoceno debido a cambios climáticos y la extinción de la megafauna de la que se alimentaba, como mamuts y bisontes esteparios. De acuerdo a la información compartida por Time, Colossal Biosciences habría utilizado ADN fósil extraído de un diente y un cráneo de fósiles de lobos gigantes.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.

The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH

— Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025