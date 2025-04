A Melanie la mató su exnovio. FGJ de Morelos "recomendó" a familia no pedir asesoría

El feminicidio de Melanie Trejo García ejemplifica la ola de irregularidades y la falta de investigació que se distinguieron que se distinguieron en la administración del entonces Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Personal del Ministerio Público en Morelos pidió a José Ángel Trejo no buscar asesoría jurídica ni recurrir a activistas tras el asesinato de su hija Melanie Fernanda Trejo, baleada por exnovio la madrugada del 6 de agosto de 2022 en Huitzilac, Morelos. Esta “recomendación” no sólo vulneraba su derecho a la defensa, sino que es apenas una muestra de la indiferencia, revictimización y la omisión con la que las autoridades de Morelos han llevado el caso y que ahora orillan a la familia a aceptar un juicio abreviado contra el agresor.

“Ha sido muy complicado. Hemos asistido a varias audiencias, la más reciente fue el 2 de abril, pero este tipo y su abogado han sido muy hábiles para evitar que sea sentenciado. Se han amparado y recurrido a muchas artimañas para que no los procesen. Estamos en espera de la audiencia intermedia […] Lo que pido es que el juez que se encargue del caso actúe con perspectiva de género, porque mi hija no murió accidentalmente. Me la mató este tipo y es un feminicidio con todas las de la Ley”, expresó en entrevista con SinEmbargo, José Ángel Trejo, padre de Melanie.

El caso de Melanie es un ejemplo de las fallas estructurales dentro de la Fiscalía de Morelos, bajo la gestión del entonces Fiscal Uriel Carmona Gándara. La falta de investigación adecuada y las irregularidades han marcado este caso desde el principio y, aunque actualmente el proceso penal se encuentra en la etapa intermedia, y la familia de Melanie no descarta un juicio abreviado, no por convicción, sino por temor a que los errores acumulados en la investigación favorezcan al feminicida.

La vida de Melanie Fernanda Trejo fue arrancada la madrugada de un 6 de agosto cuando fue asesinada a balazos por su exnovio, Ernesto I. T, alias "El Neto", un hombre celoso y violento de quien Melanie había huido luego de dos meses de relación. La joven de 27 años, quien era madre de una menor de nueve años, fue asesinada junto con un amigo Christofer, quien también había sido su expareja. El crimen ocurrió frente a la casa de Melanie, donde Ernesto disparó dos veces contra Christofer y seis contra ella.

Sin embargo, desde el día del crimen las autoridades han jugado al desgaste poniendo obstáculos a la justicia, los cuales, a decir de José Ángel, parecía que actuaban más para proteger al victimario en lugar dar con el responsable.

El feminicida de Melanie, Ernesto "N", pasó más de 10 meses prófugo. Y es que, a pesar de que su ubicación era conocida, las autoridades de Morelos no hacían nada para detenerlo, según narró el padre.

José Ángel fue testigo del crimen, pues la madrugada que ocurrieron los hechos, los ruidos y una discusión que se escuchaba al exterior de su casa lo despertaron; al asomarse a la ventana fue el momento en que el agresor disparó contra su hija y el joven. Aunque el padre inmediatamente alertó a la policía y les pidió acompañarlos para ir a detener y buscar al agresor, las autoridades no actuaron.

"No me hicieron caso. Los policías me dijeron que no podían mover ni un dedo. Yo solo pude cubrir los cuerpos con una cobija para que no tomaran fotografías", relató.

Lo más indignante fue, al día siguiente del crimen, que Ernesto, con total impunidad, tramitó un amparo y fue visto en las calles comprando tamales, como si nada hubiera ocurrido. José Ángel recibió mensajes de personas cercanas, alertándole de la presencia del agresor.

“Ahí me llegó un mensaje de un amigo de Tres Marias y me dijo: 'Oye, ¿cómo es posible que este tipo hizo lo que hizo, mató a su hija y anda comprando tamales aquí en la calle como si nada?'. Le digo: '¿Qué?', y él me confirma. Me fui muy molesto al día siguiente a la Fiscalía a reclamar que cómo era posible que el agresor estuviera como si nada y ellos no hacían nada”, dijo el padre de la víctima.

La familia denunció que las autoridades no solo hicieron caso omiso de la situación, sino que llegaron a asegurar que ya no podían hacer nada para detenerlo.

“El MP de nombre José Eduardo me dice: ‘Oiga, ¿qué cree, señor Trejo? Pues ya no se puede nada contra Ernesto porque ya se amparó. Ya no lo podemos detener, ni nadie’. ‘¿Cómo, cómo, cómo, cómo?’, le contesté. Y me dice: ‘Sí, ahí está en su carpeta: vino y se amparó, ya no vamos a hacer nada’. Entonces yo le digo: ‘Mira, yo no sé, no sé de leyes, no sé lo que me estás hablando. Pero una cosa sí te digo: van a saber de mí’. Y agarré muy molesto la carpeta, me fui y fue que comenzamos a asesorarnos”, narró el padre de la joven.

Finalmente, Ernesto fue arrestado en la Ciudad de México, pero no por el feminicidio, sino por otro delito. Sólo cuando las autoridades se dieron cuenta de que tenía una ficha de búsqueda por el asesinato de Melanie, fue trasladado a Morelos para enfrentar cargos.

A pesar de las fallas acumuladas durante el proceso, la familia de Melanie se ha visto forzada a aceptar un juicio abreviado para que el feminicida reciba una condena, aunque menor. Esta decisión no es una opción por convicción, sino por el temor de que el sistema de justicia, que ya ha fallado en múltiples ocasiones, favorezca al agresor.

El crimen

Melanie tenía 27 años de edad y era madre de una menor de nueve años Era una mujer alegre, muy dedicada a su hija, querida en su trabajo y cercana a su familia. Vivía en Tres Marías, Morelos, y trabajaba en un restaurante en Cuernavaca. Su mayor ilusión era ahorrar para construir una casa o comprarse un coche, platicó el padre.

En junio de 2022 conoció a Ernesto; Melanie tenía poco que había terminado una relación de dos años con Christopher. A las pocas semanas de conocer a Ernesto le dijo a su padre que se iba a ir a vivir con él. A pesar del consejo de su padre de esperar, ella insistió en que lo quería y quería intentarlo. José Ángel comenzó a preocuparse por su hija, pues Melanie comenzó a dejar de comunicarse como antes, dejó de publicar en redes sociales. Pasó muy poco tiempo y a mediados de julio, llevó bolsas con ropa a casa de su padre y le dijo que había dejado a Ernesto porque la había querido agredir: “me agarró del cuello, pero yo le dije que a mí nadie me toca, ni siquiera mi papá lo hizo”, recordó que José Angel que le dijo Melanie.

Ernesto insistió y le pidió perdón. José Ángel le pidió que no lo volviera a ver. “"No, el hombre que te pega una vez te va a pegar después. Yo te suplico que no vayas ni a nada, comida, ni a ningún lado”, le dijo el padre, según narró

Melanie aceptó ir a comer con el Ernesto, con la madre de ella, y con la madre del joven y regresó con él, pero por poco tiempo, pues a inicios de agosto decidió terminar completamente la relación con él y el 4 de agosto de 2022 regresó a casa de su padre, que estaba trabajando cuando ella le mandó un mensaje: “Papá, estoy aquí en la casa”. Esa noche, salió con unas amigas.

El viernes 5 por la mañana, Melanie amaneció en casa y desayunó con su padre, a quien le dijo que no se sentía bien, que estaba “como flotando” y que ya no sabía qué hacer con su vida. Había perdido su trabajo y no quería volver ahí. Su padre le dijo que se quedara tranquila, que se quedara en casa, que no se preocupara por los gastos y que pensara en ella y en su hija.

Ese mismo día, Melanie volvió a salir con sus amigas, primero grabó un video con sus amigas, tomando y conviviendo en la casa, y lo subió a su Tiktok. Más tarde le escribió a su papá para avisarle que estaba en un bar en Tres Marías. Después grabó otro video donde está conviviendo y feliz con sus amigas. El padre le preguntó a qué hora volvería, y ella respondió que ya iba para la casa, por lo que su padre se confió y se durmió.

Horas después, alrededor de las cinco de la mañana, José Ángel se despertó y escuchó voces discutiendo afuera. Se asomó por la ventana: vio a Melanie, a su amigo Christopher —que fue su pareja hace unos años—, a Ernesto, y vio la camioneta de él una Cherokee, estaba estacionada cerca.

“Como de las 5 de la mañana oigo como que estaban discutiendo. Entonces me asomo por la ventana (mi casa está en esquina y no tiene barda, tiene malla ciclónica, entonces veo perfectamente toda la la calle”, narró el padre.

En medio de la discusión, el padre escuchó dos disparos y de inmediato otros seis disparos más:

“Y en eso que que me asomo, están discutiendo, oigo dos disparos y ya no veo el cuerpo de Cristopher. Y después oigo seis seguidos y ya no veo esa mi hija. Entonces yo entré como en shock. Lo primero quise hablar por teléfono, le hablé Jaqui (mi pareja actual). Hablé con mi hermano. Le hablé a unos vecinos porque, no sé si por el nerviosismo cómo entraba el 911 para pedir auxilio”, narró José Ángel.

Fue una vecina quien logró comunicarse con la policía y el padre, aún en shock alcanzó a ver cómo Ernesto abría y cerraba las puertas de la camioneta y luego salió huyendo a toda velocidad, mientras él salía corriendo de casa, pero ya sólo alcanzó a ver los cuerpos sin vida de Melani y Christopher. Cerca de ellos, había un garrafón de gasolina. El impacto, recuerda José Ángel, fue devastador.

“Fue algo muy pues muy fuerte e impactante para mí ver todo eso, la verdad que yo quisiera que toda fuera como un sueño, que pudiera volverme a despertar y ver a mi hija”, relató.

Omisiones desde el inicio

La policía municipal llegó, pero no actuó de inmediato. A pesar de que José Ángel fue testigo del feminicidio de su hija Melanie de que había visto al agresor, lo había reconocido y le pidió a los policías ir a buscarlo, las autoridades no lo escucharon.

“Yo les dije: ‘Pues vamos, yo sé quién los mató, yo sé dónde vive, vamos a ver’. Y no me hicieron caso. Hasta sentí como que se burlaron. Me dijeron que no se podían mover”, relató.

El padre cubrió los cuerpos de su hija y de Christopher con una cobija, como último gesto de dignidad frente a la indiferencia de los agentes. Después llegó la Fiscalía, los peritos, y comenzaron a recabar pruebas. José Ángel y la madre de Melanie, fueron llevados a declarar ante el Ministerio Público. El padre recordó que pasaron más de nueve horas en la Fiscalía de Feminicidios interrogándolos por separado y por distintos agentes del Ministerio Público y psicólogos.

“Nos tuvieron según dando nuestra declaración, tanto a mí como a la mamá de mi hija. Nos pasaban con uno, con otro, con un psicólogo, con otro, con otra MP. Fue una tortura para nosotros. Ellos (los de la Fiscalía) que no coincidían la algunas declaraciones mías y y de la mamá. Obvio no coinciden porque yo soy divorciado de la mamá de mi hija desde el 2014, entonces va a ser difícil, ella no sabe lo que yo viví, ni yo sé lo que viví yo con ella”, narró.

La indolencia de las autoridades se volvió cada vez más evidente. Un día después del feminicidio, un conocido le informó a José Ángel que el agresor seguía libre, caminando por las calles como si nada. Fue a reclamar a la Fiscalía, pero le dijeron que estaban trabajando y le pidieron que no contratara abogado ni asesor jurídico. “Me dijeron: 'Usted esté tranquilo, sí, le recomendamos que no contrate abogados ni asesor jurídico, porque para eso es nuestro trabajo. Usted no se asesore con nadie. Este, nosotros le vamos a dar informes de cómo va avanzando el caso y todo eso`. Y pues uno no sabe, y uno confía”, narró el padre, quien señaló que fue una Ministerio Público de nombre Monserrat Tapia que “en todo momento nos decía que no contratáramos asesores jurídicos ni abogados que por entorpecen su trabajo o nos roban el dinero”.

Otra de las evidentes irregularidades fue la insistente renuencia a entregarle la copia de su declaración y la carpeta de investigación. José Ángel explicó que tuvo que ir varias veces a pedir la carpeta de investigación; fue hasta la tercera ocasión que, molesto, les exigió que entregaran la carpeta pues es su derecho como víctima, pero no se la querían dar aguantando que no estaba, hasta que el padre les dijo que, si no se la entregaban, “iba a hacer un escándalo”.

La carpeta de investigación recuerda José Ángel, tenía solo 82 hojas, de las cuales 20 eran del amparo que el agresor tramitó un día después de matar a Melani. “Yo no sabía de leyes, sólo revisé que estuviera mi nombre y firmé. Y al final, el Ministerio Público, José Eduardo, me dijo: ‘¿Qué cree, señor Trejo? Ya no se puede hacer nada contra Ernesto, ya se amparó’. Le dije: ‘No sé de leyes, pero una cosa sí te digo: van a saber de mí’”.

Fue entonces que José Ángel comenzó a asesorarse por su cuenta. Un sobrino le ayudó a contactar a un abogado en Puebla, quien ingresó como su representante legal en el juicio de amparo. También recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde fue atendido por la licenciada Tamara, quien le ayudó a documentar las irregularidades. Mandó la carpeta al Observatorio Nacional del Feminicidio, que también señaló deficiencias graves. “Me dijeron que estaba muy mal integrada. Que había muchas fallas”, detalló.

Con ese oficio en mano, acudió nuevamente a la Fiscalía de Feminicidios en Morelos, a cargo de la fiscal Fabiola García Betanzos, pero desairaron el documento. “Le dije (a la fiscal Betanzos): ‘Lea esta recomendación, vea cómo está mal la carpeta’. Me contestó: ‘Yo no acepto recomendaciones de instituciones que no sean de gobierno’. Me la arrebató”

El 24 de agosto de 2022, la Fiscalía liberó la ficha de búsqueda de Ernesto. Cinco días después, el 29, ya contaban con la orden de aprehensión. Sin embargo, no actuaron.

José Ángel recuerda que a pesar de la orden de aprehensión girada, el agresor era visto constantemente en la región “Toda la gente lo veía en Tres Marías. Ahí andaba como si nada”.

En una de esas ocasiones, en septiembre de 2022, José Ángel incluso decidió buscarlo y seguirlo. El padre narró que se cubrió el rostro, alquiló un coche y lo vio un crucero. Después de verlos con sus propios ojos, nuevamente fue a la Fiscalía para denunciar su paradero. “Les dije que estaba ahí, que lo acababa de ver. Pero sólo me dijeron que estaban trabajando.”.

Durante esos meses, José Ángel recibió amenazas. Un vecino le avisó que dos sujetos armados, en un coche blanco, habían preguntado por él en su casa, la cual, desde el 6 de agosto de 2022, no ha vuelto a represalias.

La detención... fortuita

Finalmente, el 1 de julio de 2023, Ernesto fue detenido, casi once meses después del feminicidio, pero no fue por las autoridades de Morelos, sino por elementos policiacos de la Ciudad de México que hacían un recorrido.

“Estaban haciendo un recorrido, detuvieron un coche sospechoso y ahí iba este tipo y otro, como su guardaespaldas o no sé qué. Cuando los paran, les encuentran droga, un arma y el coche robado. Entonces los detienen y. por la ficha de búsqueda que tenía este tipo Ernesto, pues lo mandan para Morelos”, narró.

Ernesto internado en el penal de Santiaguito, Estado de México. Desde entonces, el proceso judicial ha estado marcado por la lentitud y la desconfianza hacia la Fiscalía. José Ángel ha tenido que vigilar personalmente cada audiencia, incluso pagando de su propio bolsillo los traslados y los gastos legales. “He tenido que hacer todo solo. Si yo no me muevo, nadie se mueve”.

Actualmente, el juicio sigue en curso. Aunque Ernesto está vinculado a proceso por feminicidio, la familia teme que las omisiones y fallas en la integración de la carpeta puedan derivar en una sentencia injusta por lo que al momento en que la Fiscalía sugirió ir a un juicio abreviado, aceptaron.

“Yo lo que pido es que el juez que nos toca ahorita juzgue con perspectiva de género, porque mi hija no murió, a mi hija me la mató este tipo y es un feminicidio con todas las letras. En mi cabeza no cabe cómo una persona que se dice hombre le pegue a una mujer seis tiros con un arma de fuego. Entonces yo es lo que le pediría al juez, que juzgue con perspectiva de género y que no se deje llevar por mentiras de este tipo y su familia, que no se venda”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.