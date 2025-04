ENTREVISTA ¬ Reportero narra abuso en festival; pide justicia para Berenice y Miguel

El periodista Ulises Castañeda narró el abuso del que fue víctima por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Señaló que no busca desviar la atención de lo ocurrido con su caso y pidió justicia para sus compañeros.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Ulises Castañeda, reportero que fue agredido y expulsado del Festival AXE Ceremonia por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) cuando intentaba dar cobertura al incidente donde perdieron la vida los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Rojas, narró y pidió justicia para las víctimas.

En entrevista con Manuel González en el programa de Noticias a las Dos, que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el periodista de La Crónica relató cómo fue violentado por dos policías, quienes intentaron impedir que documentara lo ocurrido e inclusive, intentaron despojarlo de su celular.

"Yo quiero que el centro de todo siga siendo el caso de ellos, simplemente quiero mostrar mi testimonio, que se siga indagando, que se siga investigando y que se clarifique cada vez más la situación de las víctimas".

Ulises Castañeda narró que, tras el incidente, en donde una estructura decorativa movilizada por una grúa colapsó, intentó acercarse para tomar fotografías, pero fue amedrentado por los uniformados que se encontraban en el lugar.

"Cuando llegamos al lugar ya estaba acordonando. Yo me acerqué con mi celular porque quería tener algo de imagen para mandar la nota rápido y para ver qué es lo que estaba pasando, pero al momento de que yo empezaba a tomar fotos, uno de los policías, los de la Bancaria que eran lo que estaban resguardando, me manoteó el celular, me dijo ‘no puedes estar grabando’, me dijo ‘¿tú quién eres?’, me presenté como periodista acreditado, le dije ‘necesitamos aclarar lo sucedido con el accidente’, me dijo ‘no te podemos permitir que grabes’, dije que estaba bien. Se fueron acercando a mí, el que me había dicho junto con otros policías y me dijeron ‘borra lo que tienes’, y le dije ‘no voy a borrarlo, pero no voy a hacer nada más’, me pidió mi identificación, le mostré las pulseras".

Dejo también en esta red social esta crónica de lo sucedido en la tragedia de este sábado en el festival #Ceremonia dentro del #ParqueBicentenario . Una pérdida sensible para las familias de las víctimas y el periodismo culturalhttps://t.co/LyDQ5Qgu3G pic.twitter.com/OW6oGw8Kpp — Ulises Castañeda (@UlisesCasal) April 6, 2025

El reportero señaló que, al negarse borrar las imágenes, los policías lo sujetaron y procedieron a sacarlo del evento.

"Una compañera de El Heraldo y los otros amigos, junto con otra gente que estaba en el festival de asistente trataron de impedir que me llevaron porque varios de los policías me empezaron a agarrar. Uno dijo ‘tenemos que sacarlo del festival’, pregunté por qué me iban a sacar si no había hecho nada. Entonces un policía se acerca a mí, me agarra de la cintura y el hombro junto con otro policía. Yo nada mas alcé las manos. Les dije que no me podían sacar, que estaba haciendo mi trabajo y les dije que habláramos con la gente de prensa. Varios trataron de impedir que me sacaran, varios trataron de documentarlo, de grabar videos, pero los manotearon para que no grabaran. Un compañero que se llama Edgar, que fue por el que se dio a conocer que nos habían sacado, a él lo sacaron por querer defenderme. Nos arrinconaron contra una salida de emergencia, la compañera de El Heraldo trató de ponerse en frente para que no me sacaran, sacó su celular, pero una policía le quitó el celular, la hicieron a un lado y a mí me sacaron".

Ulises mencionó que para evitar cualquier problema decidió obedecer a los oficiales, pero a uno de ellos le molestó que el joven caminara con las manos levantadas. Enseguida, dijo, el reportero, fue sometido por uno de los policías.

"Cuando me pasan tras bambalinas, me custodiaron dos policías y yo iba con las manos arriba, a la altura de los hombros, sin resistencia ni nada. Uno de los policías me preguntó mi nombre y yo le pregunté el suyo, me dijo que Juan Carlos. Le pregunté al otro policía y me dijo Jorge Ramírez. No sé si sean sus nombres reales. El que se llama Juan Carlos se empezó a enganchar conmigo me dijo que bajara las manos porque se veía mal, le dije que no a lo que me respondió, ’bájalas o te va a pasar algo’. En eso trató de meter la mano a mi pantalón para sacar mi celular, cuando yo trato de no dejar que lo saque, me aplicó una llave y me sometió. Ahí es cuando cambió la situación porque empezó a ejercer la violencia sobre mí. Había gente de staff que se dio cuenta como me estaba agrediendo".

Tras ser sometido, Ulises fue sacado del festival junto a otro reportero que también intentó tomar imágenes de lo ocurrido. Una vez afuera, el joven se comunicó con su periódico para informa de lo ocurrido.

"A mí me aplicaron ese sometimiento desde que me sacaron hasta la puerta 3, en ese recorrido fueron de cinco a siete minutos que me llevaron todo torcido y yo no dije nada. Llegamos a la salida, me dejan en la puerta 3, me suelta por fin el policía, y cuando sueltan a Edgar que es el otro chavo, nos empezaron a revisar las mochilas. Me cortaron las acreditaciones y nos aventaron. Cuando salí luego luego hablé con mi periódico. Yo hasta ese momento sabía que eran dos lesionados, les pedí que me ayudaran a investigar en redes sociales".

Finalmente, Ulises Castañeda lamentó que haya ocurrido un incidente que cobró la vida de dos personas para que se analice la precariedad y malas condiciones en las que labora una gran mayoría dentro de los medios de comunicación.

"Como tuvo que pasar algo así para que empezáramos a replantarnos muchas cosas. Ahorita lo importante es clarificar la situación con las víctimas, la manera en la que procedió el festival, la insensibilidad con que manejaron la situación, creo que ahora es la prioridad".

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.