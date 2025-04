Un hombre acuchilla y hiere a cuatro niñas en Nueva York; la policía lo abate a tiros

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 7 de abril (LaOpinión).- Un hombre que blandía un cuchillo de carnicero en el vecindario de Bensonhurst, en el sur de Brooklyn, fue baleado el domingo por oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) después de que presuntamente apuñalara a cuatro niñas dentro de una residencia.

Según informes del NYPD, la policía respondió a una llamada al 911 catalogada como “desgarradora” alrededor de las 10:30 am. La alerta provenía de una casa donde se reportaba un asalto en curso. La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, reveló en una conferencia de prensa detalles impactantes del incidente.

Una valiente niña de 11 años, también víctima del ataque, logró esconderse en una habitación para contactar a las autoridades. Paralelamente, un niño pequeño, afortunadamente ileso, corrió a alertar a un vecino, de acuerdo con la policía.

Al llegar al lugar, los oficiales escucharon los gritos desesperados de los niños provenientes del interior de la vivienda. Tisch relató que los agentes “inmediatamente comenzaron a forzar la entrada”. Una vez dentro, se encontraron con un hombre de pie cerca de la entrada empuñaba un “gran” cuchillo de carnicero cubierto de sangre. La sangre era visible en el suelo y las paredes de la casa.

A pesar de las repetidas órdenes de los oficiales para que soltara el arma, el hombre se negó y, según Tisch, se abalanzó sobre ellos, lo que obligó a los agentes a abrir fuego, hiriéndolo y neutralizando la amenaza. En la escena se recuperaron dos cuchillos, incluyendo el hacha de carnicero que portaba el agresor y otro cuchillo ensangrentado encontrado en otra habitación.

