Claudia habla de Andrea Chávez. “Todos debemos dar ejemplo. No es llegar por llegar”

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló la mañana de este martes sobre la polémica que ha desatado Andrea Chávez Treviño, Senadora de Morena, por hacer presuntos actos anticipados de campaña en Chihuahua. Ante dicha situación, anunció que enviará una carta al partido guinda para que se respeten las reglas y “nadie se adelante” en los procesos electorales.

"Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. Morena planteó, la presidenta de Morena planteó -porque en la Constitución salió que al 2030- que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse", dijo.

"No es ninguna orden. No. Es una sugerencia, de una militante bajo licencia de Morena, de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Lo he pensado. Ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie, pero creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 2027", agregó Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, pidió recordar la ética del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T). "Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces todos debemos dar el ejemplo", insistió.