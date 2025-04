México no permitirá el injerencismo ni acciones unilaterales, reitera la Presidenta

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este martes su rechazo ante la posibilidad de que Estados Unidos utilice drones en territorio mexicano como medida contra los cárteles, en referencia a las declaraciones del Presidente Donald Trump.

Además, la titular del Ejecutivo destacó que dichas acciones no resolverían el problema de fondo.

Respondió Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) luego de ser cuestionada sobre las supuestas intenciones de Donald Trump de atacar cárteles mexicanos con drones. pic.twitter.com/2vZ2UqjeQ7

Asimismo, manifestó que no cree que estas medidas se implementen debido al diálogo constante y positivo entre ambos países.

El Gobierno del Presidente Donald Trump está considerando el uso de drones para atacar a los cárteles de la droga en México, según un reporte de NBC News.

La televisora cita a seis funcionarios estadounidenses de los ámbitos militar, policial y de inteligencia, actuales y anteriores, aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente estos planes.

El informe señala que las conversaciones entre la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y funcionarios de inteligencia están en una etapa inicial y contemplan posibles ataques con drones contra figuras de los cárteles y sus redes logísticas en México.

Aunque se menciona una supuesta cooperación del Gobierno mexicano, la Presidenta Sheinbaum rechazó cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos. El reporte también indica que no se descarta la posibilidad de acciones encubiertas unilaterales, lo que podría complicar la relación entre ambos países.

NBC News destaca que los planes de la administración Trump podrían ser inéditos, tanto por la cantidad de personal estadounidense involucrado como por el uso de drones para bombardear objetivos relacionados con los cárteles.

Mientras el ejército estadounidense y la CIA han intensificado los vuelos de vigilancia cerca de la frontera, el Gobierno de Sheinbaum ha confirmado que existe coordinación en estos operativos y se reportan los hallazgos.

