“Navarro es un auténtico imbécil”, dice Musk del asesor comercial de EU por aranceles.

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS).- Elon Musk, consejero delegado de multinacionales como SpaceX o Tesla y que lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) aún sin formar parte oficialmente del Gobierno estadounidense, tachó este martes de "imbécil" al asesor del Presidente en materia de Comercio, Peter Navarro, considerado el ideólogo de la política arancelaria desplegada por la Administración estadounidense.

A través de la red social X, de su propiedad, el magnate de origen sudafricano, considerado el hombre más rico del mundo por la revista Forbes, calificó de "imbécil" a Navarro, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, después de que este haya afirmado en la cadena NBC que Elon Musk es un "ensamblador de coches" que quiere "piezas extranjeras baratas" para fabricar sus automóviles, añadiendo que ese modelo económico "no funciona para Estados Unidos" y es malo para la economía, y la seguridad nacional.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025