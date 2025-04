Suprema Corte de EU permite las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS).- La Suprema Corte de Estados Unidos anuló este lunes la orden de un Juez Federal que bloqueaba temporalmente a la Administración de Donald Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que data del siglo XVIII, lo que le permite reanudar temporalmente las deportaciones de migrantes irregulares.

La orden, que requiere que quienes impugnen el uso de la mencionada Ley lo hagan desde el estado en el que están detenidos, levanta una orden de restricción temporal impuesta por el Juez de Distrito James Boasberg, con sede en Washington. Con esta acción, la Casa Blanca podrá reanudar los vuelos a El Salvador, a donde ha trasladado hasta ahora a más de 200 migrantes a los que vincula a la Mara Salvatrucha (MS13) y al Tren de Aragua.

Por otro lado, el Tribunal indicó que los afectados por las deportaciones deben recibir una notificación adecuada, de tal forma que puedan impugnar la medida antes de que se produzca la expulsión, según informa el periódico estadounidense The Hill.

The Supreme Court has upheld the Rule of Law in our Nation by allowing a President, whoever that may be, to be able to secure our Borders, and protect our families and our Country, itself. A GREAT DAY FOR JUSTICE IN AMERICA!

Donald Trump Truth Social 04/07/25 07:52 PM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 7, 2025