Alcalde atiende a CSP por caso Andrea Chávez: Morena pondrá reglas y tiempos claros

Luisa María Alcalde anunció este martes que el partido de Morena convocará a un Consejo Nacional para quienes compitan en las próximas elecciones. Esto tras la polémica que ha desatado Andrea Chávez Treviño, Senadora de la bancada, por hacer presuntos actos anticipados de campaña en Chihuahua.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció este martes que convocarán a un Consejo Nacional para establecer las reglas y tiempos para quienes participen en las próximas elecciones.

"Acompañamos la propuesta realizada esta mañana por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En el CEN de Morena coincidimos en la importancia de establecer reglas y tiempos claros para que nadie se adelante a nada", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Asimismo, la morenista agregó que en unas semanas harán pública la convocatoria del próximo Consejo Nacional para garantizar la ética y los principios al interior del partido. Esto tras la polémica que ha desatado Andrea Chávez Treviño, Senadora de la bancada, por hacer presuntos actos anticipados de campaña en Chihuahua.

En la conferencia matutina de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el actuar de Andrea Chávez, quien ha sido señalada por utilizar camiones de servicios médicos con su imagen para hacerse promoción rumbo a la renovación de la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Ante dicha situación, la mandataria Federal anunció que enviaría una carta al partido guinda para que se respeten las reglas y “nadie se adelante” en los procesos electorales, por lo que pidió recordar la ética del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

"Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. Morena planteó, la presidenta de Morena planteó -porque en la Constitución salió que al 2030- que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse. (...) Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces todos debemos dar ejemplo", dijo.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó tres principios del Humanismo Mexicano que marcan a quienes son militantes de esa forma de pensamiento y gobernantes:

Por el bien de todos, primero los pobres.

No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Al cuestionarle si más allá de la carta que va a mandar a la dirigencia de Morena, considera que debería de haber algún tipo de sanción, Claudia Sheinbaum atajó: "Las sanciones no me corresponden a mí. Las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia. Yo no me meto en eso".

"Mi opinión personal es que como una militante, una modesta militante con licencia, nuestro movimiento debe, uno, poner reglas para todas las elecciones que se vienen en adelante, y que todo mundo se ajuste a estas reglas; y dos, la ética del militante y del gobernante de la Cuarta Transformación, que es algo que nos debe distinguir siempre", concluyó.

Oposición denuncia a Andrea Chávez

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra la Senadora Andrea Chávez, a quien señalan por 15 delitos electorales y penales, debido a la polémica de sus actos anticipados de campaña, así como defraudación fiscal y delincuencia organizada.

La denuncia fue presentada por el líder nacional del PAN, Jorge Romero; la dirigente del partido en Chihuahua, Daniela Álvarez, y el abogado Roberto Gil Zuarth.

Hace unos minutos, todo el circo panista se reunió en la Fiscalía para denunciarme por llevar médicos a las colonias. En el distinguido elenco se encontraba el líder del Cártel Inmobiliario, un golpeador de mujeres, la sobrina de Calderón y la eterna pluri. Aquí mi respuesta. pic.twitter.com/AHnT1Jq6Lh — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 1, 2025

Pese a las críticas, Andrea Chávez respondió desde sus redes sociales que los denunciantes son "personas corruptas" al arremeter en contra de sus acciones en la entidad.

“Mis poderosos amigos espías me enviaron en exclusiva el video de la reunión que tuvieron después”, compartió en X, en seguida de un clip de la película Ratatouille, donde dice: “Somos lo que somos. Somos ratas”.