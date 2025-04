Netanyahu asegura que hay países dispuestos a acoger a la población de Gaza

MADRID, 8 de abril (EuropaPress).- El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes durante su reunión con el Presidente estadounidense, Donald Trump, que hay países dispuestos a acoger a la población de la Franja de Gaza, mientras que el inquilino de la Casa Blanca ha subrayado al respecto que Gaza es "una trampa mortal".

El dirigente israelí ha comparado la situación en Gaza con la de otras guerras, como las de Ucrania o Siria, en las que la gente pudo escapar, y ha defendido como un compromiso "permitir que la población de Gaza elija libremente ir a donde quiera". "Es decir, deberían tener esa opción", ha añadido, asegurando que hay contactos en marcha con otros países que "están dispuestos" a acoger a los palestinos, aunque no ha querido concretar ningún nombre.

Trump, por su parte, ha cuestionado que Gaza sea un "lugar seguro" para los palestinos porque, aunque él aboga por la salida de la población, "también hay otras ideas". "Ya saben cómo lo llamo: un gran lugar en el que nadie quiere vivir", ha señalado, reiterando su deseo de que Estados Unidos controle el enclave.

"Tener una fuerza de paz como Estados Unidos allí, controlando y siendo dueño de la Franja de Gaza sería algo bueno", ha dicho, mientras que ha calificado al enclave palestino de "increíble pieza de importante propiedad inmobiliaria".

Trump ha criticado que las autoridades israelíes "tomaron una propiedad frente al mar y se la dieron a la gente por la paz. ¿Cómo funcionó eso?", en alusión a la retirada de 2005, con el desmantelamiento de las colonias judías.

"Israel nunca debería haber entregado Gaza. No sé por qué lo hicieron (...) No lo sé. Les prometieron paz, pero no ha funcionado. Gaza es una trampa mortal peligrosa", ha argüido.

Cerca de 400 mil personas se han visto de nuevo desplazadas dentro de la Franja de Gaza desde que el pasado 18 de marzo el Ejército israelí retomara su ofensiva sobre el enclave palestino en violación del alto el fuego alcanzado a mediados de enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este lunes Naciones Unidas.

Around 400,000 people are being pressed yet again in Gaza to move south to an area that is overcrowded, polluted and lacking the basics for survival.

Ordering civilians to evacuate does not keep them safe if they have no safe place to go and no shelter, food, medicine or water. pic.twitter.com/HvG1KpRbpP

— António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2024