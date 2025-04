Senado ratifica a Ronald Johnson, exmiembro de la CIA, como Embajador de EU en México

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- El Senado de Estados Unidos (EU) ratificó este miércoles, con 49 votos a favor y 46 en contra, a Ronald Johnson como Embajador en México, cargo que ocupaba Ken Salazar desde la Administración de Joe Biden.

Johnson estuvo al frente del Consulado de su país en El Salvador durante el primer mandato del Presidente Donald Trump, de 2019 a 2021, y tiene experiencia en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Además, fue Boina Verde en el Ejército de Estados Unidos y tiene formación académica en inteligencia estratégica.

Cuando Trump anunció que propondría a Johnson, el pasado 10 de diciembre, aseguró que con la nueva incorporación pondrán fin a los delitos cometidos por migrantes y el flujo ilegal de fentanilo.

The Senate just confirmed Ron Johnson as U.S. ambassador to Mexico. This is great news and I'm eager to see the U.S.-Mexico relationship prosper under his ambassadorship.

— Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) April 9, 2025