Recorrido guiado, Querétaro en la CdMx y talleres de dibujo para el fin de semana

Los fines de semana brindan una oportunidad para salir a conocer la ciudad y hasta participar en algunas actividades, por lo que compartimos un listado con opciones para este sábado y domingo.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- Ya casi llegan las vacaciones, muchos aprovechan para salir de casa pero para quienes deciden quedarse hay opciones para disfrutar en la capital mexicana, aquí hay algunas.

Visita guiada a la exposición Francisco Toledo, grabador de enigmas

El Museo del Estanquillo alberga la exposición "Francisco Toledo, grabador de enigmas" que permite conocer la obra del artista realizada entre 1970 y 1980, en colaboración con Armando Colina y Víctor Acuña. Muchas de las obras que forman parte de esta exposición permiten reconocer la relación del artista con los libros.

Los sábados 12 y 19 de abril y los días domingo 13 y 20 de abril hay recorridos guiados gratuitos a las 12 horas, hay que llegar antes e ir al cuarto piso del museo que es el punto de encuentro.

¿Dónde? Museo del Estanquillo (Isabel la Católica 26 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Semana Diabla en House of Vans

Este sábado 12 de abril House of Vans contará con la presencia de 40 artistas, marcas y proyectos independientes, además habrá talleres de dibujo de entrada libre. También cuentan con la exhibición temporal de Daniel Johnston "Never Going Home" que por primera vez se presenta en México, si buscas un recorrido guiado, el sabado 12 a las 3:30 pm habrá uno.

Otra actividad es la de "Crear un Gig Poster" por Tone Olvera, esta se realizará a de 1:15 pm a 3:00 pm; el taller "Ritual de Tinta: dibujo con modelo en vivo" impartido por Pablo Morza se llevara a cabo el sábado 12 a las 3:15 pm; "Dibujos a la diabla: dibujando cómo y novela gráfica" por el Dee será a las 5:00 pm.

¿Dónde? House of Vans (Rubens 6, San Juan, Benito Juárez, 03730 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre, sin registro.

Concierto homenaje a Pedro Infante

Este domingo 13 de abril a las 12 horas, el Museo Yancuic será sede de un concierto homenaje a Pedro Infante por parte de la Orquesta Típica de la Ciudad de México por el 68 aniversario luctuoso del actor mexicano. El concierto se compondrá de obras que fueron grandes éxitos en voz del ídolo de Guamuchil, piezas de autores como Rubén Fuentes, Manuel Esperón, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, entre otros.

Programa:

Amorcito corazón, 100 años, Popurri Pedro Infante La chorreada No volveré Angelitos negros Yo no fui Historia de un amor

¿Dónde? Museo Yancuic (Acceso al Paradero, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de México)

¿Cuánto? Sin costo.

Feria nacional de la nieve

Del 12 al 21 de abril se realizará la Feria de la nieve en Xochimilco, el lugar indicado para encontrar nieve de todos los sabores, además de antojitos mexicanos y música en vivo, este sábado contarán con la presentación de Javier Gómez "El Colibrí" quien realizará un homenaje a Cornelio Reyna.

El sábado en la Plaza Quirino Mendoza y Cortés el grupo de danza Nueva Generación presentará bailes tradicionales de las 8 regiones de Oaxaca, esto a las 3 de la tarde.

¿Dónde? Plaza Cívica de Santiago Tulyehualco.

¿Cuánto? La entrada es sin costo, lo que se consume sí tiene costo.

Querétaro en Los Pinos

Este sábado 12 y domingo 13 de abril se realizará "Querétaro en Los Pinos", un festival que trae a la capital lo más representativo del arte y la cultura queretanas. El programa artístico incluye presentaciones teatrales para niñas, niños y jóvenes, ensambles corales, música y canto tradicional en lengua ñañho, esto de las 11 a las 17 horas.

¿Dónde? Complejo Cultural Los Pinos (Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México). Acceso por Puerta 1, a unos pasos del metro Constituyentes.

¿Cuánto? Entrada gratuita.