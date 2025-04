China advierte riesgos de viajar EU por el "deterioro" en las relaciones comerciales

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de China ha emitido este miércoles una alerta de viaje para los ciudadanos que visiten Estados Unidos por el "deterioro" de las relaciones comerciales tras la imposición de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump, que ha aumentado los gravámenes a las importaciones procedentes del país asiático al 125 por ciento, mientras que Pekín ha elevado al 84 por ciento las tasas a productos estadounidenses.

Durante la jornada, las autoridades chinas afirmaron que adoptarán medidas "enérgicas" para "salvaguardar sus derechos e intereses". "No se debe privar al pueblo chino de su derecho legítimo al desarrollo y no se deben violar los intereses de seguridad y desarrollo de China", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian.

🇨🇳 We will not let anyone take away the Chinese people’s legitimate right to development. We will not tolerate any attempt to harm China’s sovereignty, security and development interests. pic.twitter.com/ifllbaawe8

