Austeridad, honestidad. El caso Andrea Chávez permite a Claudia zarandear a Morena

La Presidenta, cuya popularidad promedia el 85 por ciento, detalló: “Cuando fui candidata a la Jefatura Delegacional de Tlalpan -entonces no se llamaban alcaldías, todavía se llamaba Jefatura Delegacional- y así nos decía el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador. A cualquiera que fuera a ser candidato decía: ‘Recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa’. Así yo hice mi campaña a la Jefatura Delegacional de Tlalpan y después a la Jefatura de Gobierno de la ciudad, y ya en la Presidencia ya no toqué casa por casa, pero sí fui lo más que pude pueblo por pueblo a informar y decir lo que estaba diciendo”.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– “Cuando veo cosas que están pasando, como esta, una humilde opinión puede servir”, Dijo hoy la Presidenta de México. Está por mandar una carta a Morena. El caso de la Senadora de Chihuahua, Andrea Chávez, que ha estallado en el oficialismo por lo que involucra, de acuerdo con las acusaciones (dinero de empresarios oscuros vinculados con el grupo político de Adán Augusto López Hernández), le ha permitido a Claudia Sheinbaum pedir al movimiento que la llevó al poder que se regrese a los fundamentales: austeridad, honestidad.

Honestidad siempre y siempre, en el día a día, demostrar la austeridad: “Parafernalia del poder, no. No, no, no, no, no, no”, dijo la Presidenta Sheinbaum.

Les recordó aquél consejo del expresidente Andrés Manuel López Obrador: para hacer campaña sólo se necesita un par de buenos zapatos y un morral para llenarlo de propaganda; y ahora sí, a repartir volantes. Lo que contrasta con el uso de infraestructura hospitalaria de la Senadora Chávez para promover su eventual candidatura de dentro de dos años. Y contrasta con el gasto que durante 2023 y 2024 en todo el país, con espectaculares de revistas inexistentes o apenas marginales y una cobertura diaria de medios supuestamente alternativos, es decir, de YouTube, hizo López Hernández. Ese gasto sigue en la opacidad.

Toda la otra parafernalia del poder no. No, no, no, no, no, no. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público.

“Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente. Y ella, junto con las propias instituciones de Morena, tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo... Yo no soy la dirigente de Morena. Yo soy Presidenta de la República”, dijo esta mañana la Presidenta, horas después de que la Senadora Chávez había aceptado bajar su campaña en Chihuahua.

Luego disparó: “Sí creo que en particular, para ciertos temas, vale la pena recordar nuestros principios. Por eso la carta que voy a enviar tiene qué ver con dos temas, tres temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Congreso, que es el Gobernador [de Sonora, Alfonso] Durazo, que dijo que vale la pena hacer esto”.

“Uno: Que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a Gobernador o Gobernadora, aunque todos los cargos de elección popular para el 2027”, agregó.

“Entonces esa mística del casa por casa tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero, porque es lo más eficaz; y segundo, porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es que se cuiden los tiempos también, y que haya reglas claras para todos. Ese es un tema”, sostuvo.

“El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comportarnos como decía [Benito] Juárez: ‘En la justa medianía’. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública. Ni andar en camionetas. Claro, yo que, por ejemplo, yo uso una camioneta del Gobierno para andar en las carreteras. Cuando estoy en la ciudad, uso un carrito. Cuando voy en la carretera, por seguridad, usamos las otras camionetas que existen. Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no. Eso no va con nosotros. Claro. Eres Secretario de Seguridad, eres Fiscal o tienes alguna amenaza, bueno. Entonces sí. Pero si no, ¿qué es eso de andar con no sé cuántos guaruras? Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No. Nosotros venimos de un movimiento popular”, dijo, con dedicatoria amplia.

“Porque, además, el pueblo en algún momento va a decir: ‘Pues no. Yo no voté por eso’. Porque hoy está más consciente que nunca. Entonces el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento”, agregó Sheinbaum.

“Y el tercero, el tema del nepotismo”.

Un tema delicado. Los asociados de Morena, como el Partido Verde, han mantenido el control político con familiares. Las familia Monreal de Zacatecas se apoderó desde más de 30 años de una entidad. Está adentro de Morena y dentro y fuera del movimiento.

La Presidenta explicó:

“Ya salió la Reforma Constitucional de que el nepotismo, o sea, no puede ser hijo, hermano o primo candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta el 2030 porque había quien no estaba de acuerdo que fuera en el [20]27, pero la presidenta de Morena dijo, y está en los estatutos, que en el caso de Morena, será desde el [20]27 y sería bueno que se ratificara en un Consejo Nacional que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la Constitución para el 2030, pero para el 2027”.

“La carta tiene que ver con eso y es una reconstrucción de dónde venimos, de lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y del ‘no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre’. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no el más importante del mundo, de los más importantes del mundo. Somos una referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo”, dijo Sheinbaum.

"Nosotros dijimos siempre nuestros principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y tiene que ver con eso. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa, la causa de la transformación para el bienestar del pueblo. Toda la otra parafernalia del poder no. No, no, no, no, no, no. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público", concluyó.