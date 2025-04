Trump firma orden ejecutiva para tomar una buena ducha y cuidar su "hermoso cabello"

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva que elimina restricciones federales sobre la presión del agua en las duchas del país, una medida que, según la Casa Blanca, busca hacer a las "duchas estadounidenses grandes otra vez".

La decisión revoca regulaciones previas implementadas durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, las cuales limitaban el flujo de agua a 2.5 galones por minuto (aproximadamente 9.5 litros) como parte de políticas de conservación ambiental.

Durante la ceremonia de la firma en la Casa Blanca, Trump justificó la medida con un toque personal, al señalar que le gusta tomar "una buena ducha" y cuidar su "hermoso cabello"; sin embargo, indicó que la cantidad de tiempo que debe pasar bajo la regadera es excesivo. "Tengo que estar 15 minutos bajo la ducha para que [mi cabello] se moje. Sale por goteo. Es ridículo", afirmó.

El mandatario, quien durante años ha expresado su descontento con las normas de eficiencia hídrica, señaló que la orden liberará a los estadounidenses de regulaciones que obedecen a una "agenda verde radical que empeora la vida de los estadounidenses comunes", según se lee en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

La orden ejecutiva instruyó al Departamento de Energía a derogar de inmediato las restricciones. La medida entrará en vigor 30 días después de su publicación oficial, detalló la Presidencia en el documento firmado por Trump.

🚨President Trump signs an Executive Order to end the overregulation on water pressure and end the war on showers.

Make America's Showers Great Again! pic.twitter.com/ijVW7uSNsw

— The White House (@WhiteHouse) April 9, 2025