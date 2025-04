"Ya podemos hablar": CSP celebra fallo del TEPJF sobre promoción de elección judicial

En su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum celebró que el TEPJF haya echado para atrás un acuerdo emitido por el INE para evitar que el Gobierno federal, así como los estatales y municipales difundieran información relativa a la elección judicial a celebrarse el 1 de junio.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para permitir al Gobierno federal, y a los gobiernos estatales y municipales difundir información relativa a la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo el 1 de junio, y adelantó que se usará el espacio de "la mañanera del pueblo" para hablar sobre el tema.

"Ya vamos a poder informar nuevamente", señaló la mandataria federal. "Ya podemos hablar. 1 de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Corte", recordó. También afirmó que durante sus conferencias matutinas se explicará cómo son las boletas que se usarán en el proceso electoral y cómo votará la gente.

Sheinbaum detalló que tanto ella como cualquier otro funcionario público tiene permitido promover la participación ciudadana en la elección, así como difundir información relativa al proceso. Esto, sin destinar recursos públicos adicionales.

"Lo que sí se puede hacer es utilizar los tiempos del Gobierno federal para promover la participación. No podemos invitar a votar por uno o por otro, sino promover el 1 de junio", apuntó la Presidenta este 10 de abril.

Por el contrario, explicó, no se tiene permitido "destinar recursos públicos adicionales que no sea el tiempo oficial" que se tiene asignado en medios de comunicación tradicionales y en plataformas digitales para promocionar el ejercicio democrático. "Se puede subir a una red social, pero no se puede pautar, no se puede pagar a la red social; sino sencillamente los tiempos oficiales", ejemplificó.

En la conferencia, Sheinbaum adelantó que haría una invitación a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para asistir a "explicar la resolución: qué se puede y qué no se puede, y de una vez cómo son las boletas para ejercer el voto".

Los comentarios de la Presidenta de México se dieron a raíz de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera el miércoles una determinación sobre que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con atribuciones exclusivas para la promoción de la elección judicial.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF modificó un acuerdo que había emitido el Consejo General del INE, en el que se prohibía al Gobierno federal, así como a los estatales y municipales hablar sobre el proceso electoral del PJF e invitar a la población a participar en éste.

#Boletín | #TEPJF determina que INE no cuenta con atribuciones exclusivas para la promoción o difusión del ejercicio y de la participación ciudadana en el PEEPJF. 📰 https://t.co/YPGVejGH75 pic.twitter.com/WKydtjNlM3 — TEPJF (@TEPJF_informa) April 9, 2025

"La Sala Superior concluyó que, indebidamente, el INE determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, porque dichas restricciones no están previstas expresamente en la Ley y son contrarias a lo establecido por la Constitución", precisó el TEPJF.

Dicha determinación por parte del Consejo General del INE resultó muy controversial e incluso la propia mandataria federal declaró en su momento que acudiría ante el TEPJF para interpelar dicha determinación, al considerar de suma importancia la difusión de todo lo relativo a la elección judicial.

"Creemos que es importante que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio", declaró la Presidenta en marzo. "No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación", añadió.