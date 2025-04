Farmacéuticas propagan el contagio de corrupción y provocan desabasto de medicinas

La Cofece ha detectado y sancionado casos de colusión entre integrantes de empresas farmacéuticas como el de Laboratorios Pisa ocurrido de 2003 a 2006.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– Al menos cinco funcionarios públicos de Birmex fueron removidos de sus cargos mientras la Secretaría Anticorrupción investiga el caso de sobreprecio de 175 claves ocurrido durante el proceso de Licitación de Medicamentos e Insumos Médicos 2025-2026, lo que implica un total de 300 mil millones de pesos.

El daño al erario hubiera significado hasta 13 mil millones de pesos si se concretaba la adquisición de 175 claves de productos a sobreprecio, de acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario encargado de la compra consolidada de medicamentos. En marzo, dijo, llegaron 300 millones de productos por lo que se tiene garantizado el abasto para un mes mientras se resarce la demora por el caso de corrupción detectado.

La Cofece ha detectado y sancionado diversos casos de colusión entre integrantes de empresas farmacéuticas. Por ejemplo, detectó colusión por parte de varias farmacéuticas, incluyendo a Laboratorios Pisa, durante el periodo de 2003 a 2006, en el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Por estas "prácticas monopólicas absolutas en la venta de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)" aplicó una multa por más de 150 millones de pesos.

Las empresas sancionadas se alternaban para ganar la licitación de los medicamentos (insulina contra diabetes y sueros inyectables) que realizaba periódicamente el IMSS. La empresa que ganaba el contrato lo hacía con una cotización artificialmente alta, pero con la seguridad de que sus competidores presentarían precios aún más elevados.

Ante esta práctica de colusión, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador modificó los procesos de compra de medicamentos, lo que derivó en desabasto de medicinas para pacientes psquiátricos o con cáncer.

Frida Romay, directora de la organización civil Cero Desabasto, dijo que la Secretaría de Salud se volvió la “caja chica” de muchos funcionarios públicos desde hace varios sexenios, pero observó que el Gobierno federal actual, desde que inicio el proceso de compra consolidada, tardó siete meses en detectar este sobreprecio, lo que afectará a pacientes y a sus familias.

“El sector salud ha sido afectado desde varios sexenios anteriores y fue por mucho tiempo la caja chica de diferentes funcionarios, gobernadores y diversos actores que encontraron en la salud el lugar perfecto para tomar lo que no es suyo. Pero aún cuando es un buen paso hacer uan investigación tan extensiva e investigar a estos 6 funcionarios públicos (de Birmex), no por ello justificamos que haya sido de forma tan tardía. Iniciaron este proceso de compra consolidada hace siete meses, por qué no se detectó desde un inicio estas irregularidades sabiendo que la compra y distribución de medicamentos siempre ha estado cerca de ciertos intereses económicos”, observó.

La directora de Cero Desabasto, que recibe reportes ciudadanos de desabasto a nivel nacional, dijo que desde finales de 2024, y sobre todo el primer trimestre de 2025, el desabasto de medicamentos se agudizó, sobre todo en medicinas contra el cáncer, diabetes, psiquiátricos o los utilizados después de trasplantes de órganos.

“El mayor número de medicamentos que fueron reportados son los relacionados con enfermedades como el cáncer, crónicas como la diabetes, la hipertensión, para personas que acaban de ser postrasplatandas –los cuales son muy caros– y también para la salud mental. Si analizamos con detalle todos los reportes que recibimos en la plataforma, todos los grupos de padecimientos han sido afectados, incluso de métodos anticonceptivos, enfermedades neurológicas; está afectando a todo tipo de padecimientos”, afirmó.

Una persona de 57 años compartió para el informe de Cero Desabasto con datos de 2023: “Mi padecimiento de déficit de atención es incapacitante, afecta a mi productividad, estado de ánimo y la forma en la que me relaciono con mi entorno familiar y social. El consumo del medicamento es una necesidad y, por otra parte, el costo de 2 mil pesos por frasco con 30 tabletas es insostenible para mi economía. No podría adquirirlo, yo compraba tradea por 900 pesos y ya era elevado el costo, pero ya no lo van a producir”.

“Es desesperante ver a mi mamá con cáncer terminal, muriendo del dolor y no encontrar morfina por ningún lado”, escribió otra persona.

Avances en recetas surtidas

Este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró sobre el reciente caso de colusión entre trabajadores de Birmex y de farmacéuticas que las farmacéuticas tienen mucho poder, pero ya separaron del cargo a los funcionarios del Laboratorio del gobierno.

“Todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo. Hay un nuevo equipo en Birmex y se está trabajando conjuntamente. Se hizo una plataforma para que todo mundo pueda ver qué medicamento se compra, a qué precio se está comprando para que no haya algo que no pueda ser transparente”.

Y agregó: “No se consumó la compra a sobreprecio, se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio, ustedes saben que hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas entonces no vamos a permitir ninguna colusión con ningún funcionario”.

Al respecto, la Secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro dijo en la conferencia matutina que la investigación por sobreprecio comenzó por propias inconformidades de los otros concursantes del sector farmacéutico y, a partir de ello, detectaron vicios en las reglas del juego.

Eduardo Clark, encargado de la SSA del proceso de compra consolidada 2025-2026, afirmó en entrevista con W Radio que la anulación no implica toda la licitación de todos los medicamentos e insumos médicos para los siguientes dos años, sino de mil 500 productos de un total de casi 2 mil 800 comprados. Enfatizó que al ya estar recibiendo millones de insumos de proveedores desde marzo, tienen un mes de colchón para resarcir el abasto tras la nulidad de la licitación.

“El 1 de marzo pedimos más de 300 millones de piezas, han llegado cerca del 70 por ciento de ese primer pedido, lo que nos da de abasto todo el mes de abril y un poco más de mayo. Además, empezamos a pedir dos meses más de todos esos productos, es decir, hoy tenemos ya entregado casi 300 millones de piezas y hemos pedido otros más de 200 millones que van a llegar”, explicó Clark.

Ese abasto lo recibirán los pacientes y se pagará a los proveedores. En abril-mayo seguirán llegando insumos, “lo que nos da un periodo de tres a cuatro semanas para reponer los procesos que estuvieron viciados”.

Clark también expuso en la entrevista radiofónica que en el IMSS se llegó a tener en febrero e inicios de marzo abasto de alrededor de 92 por ciento de recetas surtidas (8% de recetas no surtidas son millones de recetas), por lo que –respecto a febrero– sí registran menos quejas por desabasto en enfermedades como diabetes e hipertensión, dos de las principales epidemias en México.

“Sí estamos viendo que particularmente en enfermedades crónicas como las metabólicas, diabetes, hipertensión, muchos de los medicamentos más recurrentes del primer nivel de atención sí ha cambiado claramente el porcentaje de recetas que se entregan”, expuso.

Al respecto, la directora de Cero Desabasto Frida Romay confirmó que han habido mejoras en el abasto de medicinas de centros de salud en la Ciudad de México como el Instituto Nacional de Nutrición, pero en los estados les siguen reportando que sigue sin regularizarse el abasto. En Aguascalientes, dijo, falta insulina; en Tamaulipas, hay reportes de desabasto de medicamentos contra el cáncer y en Oaxaca no hay contra enfermedades renales.

"Queremos saber con claridad cuál es su calendario de distribución y a dónde están llegando estos medicamentos para que los pacientes sepan en qué hospitales y clínicas ellos se pueden acercar para que se les garantice su derecho a la salud y no se generen expectativas", dijo.

Sin embargo, el subsecretario Clark reconoció que el abasto de medicinas con alto costo de patente para pacientes con cáncer apenas lo están recibiendo a finales de marzo e inicios de abril. “Esperamos que se sienta otro jalón de lo que ha mejorado en marzo durante este abril y así continúe”, expuso.

Sheinbaum también comentó que Birmex –laboratorio recuperado durante la pandemia – debe fabricar algunos medicamentos, así como promover la industria farmacéutica con empresas privadas para mitigar la monopolización (ejemplo: Psicopharma en medicinas psquiátricas).

“La época de Calderón quitaron de la Ley de Salud que decía que todo el que vendiera en México al Gobierno tenía que tener una planta de producción en México. Si le compras a Byer, que tenga una planta en México. Eso se quitó y el PIB de la industria farmacéutica cayó en nuestro país”, dijo.

