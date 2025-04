"Una voz / una imagen", el pensamiento de cada artista a través de su voz en el CCEMx

Esta exposición se realiza con una serie de imágenes que se presentan acompañadas por el pensamiento de cada artista a través de su voz.

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El Centro Cultural de España en México (CCEMx) recibe la exposición "Una voz / una imagen" en la que 14 artistas internacionales reflexionan partiendo de una imagen que ellos mismos eligieron, desglosan y analizan y es si voz la que se escucha en una grabación, para invitar al público a explorar diversas perspectivas y discursos críticos.

María Virginia Jaua curó esta exposición que se presentó originalmente en 2020 en el Espai d’Art Contemporani de Castelló, España, y ahora llega al CCEMx para permitir que los visitantes se sumerjan en un mosaico de análisis y reflexiones.

Los artistas que participan en estaexposición son Ignasi Aballi, Ángela Bonadies, Gonzalo Elvira, Esther Ferrer, Pedro G. Romero, Dora García, Narelle Jubelin, Eva Lootz, Antoni Muntadas, Javier Peñafiel, Álvaro Perdices, Paloma Polo e Isidoro Valcárcel Medina y el artista mexicano Martín Soto Climént.

Un ejercicio necesario de lectura de imágenes

"El proceso ha sido muy largo. Es una idea que fue germinando desde mucho tiempo, digamos que yo hice como un primer ejercicio a partir de una imagen que me impactó muchísimo que fue la de la Operación Gerónimo en la que se supone que capturaron a Osama, y hay una imagen en donde están todos los personajes dirigiendo la operación y me impactó, hice una lectura, un análisis de la imagen y lo compartí, vi que funcionó muchísimo y a partir de ahí como que fue germinando la idea de que era necesario hacer este tipo de ejercicios, ejercicios de lectura acerca de las imágenes que conforman nuestro mundo", reveló la curadora María Virginia Jaua en entrevista a SinEmbargo.

Para esta exposición, María convocó a artistas españoles o que aunque no fueran españoles trabajaran y vivieran en España, a elegir una imagen que ya existiera, que no formara parte de su trabajo, si no que fuera de otra persona, y realizaran un ejercicio de lectura. "Les di total libertad, o sea, fue absolutamente libre", agregó Jaua.

"No les di ningún tipo de restricción, solamente la única condición era que fuera una imagen que ya existiera y que a partir de ella realizaran una un análisis, una reflexión sobre esta imagen y pues resultó algo muy potente que se convirtió en una exposición", destacó.

La voz del artista

"Una voz / una imagen" es una exposición que permite escuchar al artista, cada uno grabó su reflexión y su voz se convierte en el vehículo en el que el espectador entra en contacto y se acerca tanto a la obra que analizan como al propio analista.

"La exposición consiste en las reflexiones de los artistas, o sea, en su pensamiento. Entonces es una exposición en la que no hay objetos, sino pensamiento y el pensamiento está en formato sonoro en las voces de los artistas, porque son los artistas los que dicen sus propias reflexiones con sus voces. Entonces es muy bonito, muy potente", apuntó María Virginia.

La también escritora y editora, María Viriginia Jaua, compartió que resulta hermoso descubrir los distintos tonos, acentos, y características de la voz de cada artista, "la voz de cada artista conforma como un paisaje".

Tomarse el tiempo para realmente ver

De acuerdo con María, uno de los objetivos de la exposición es que el espectador realmente vea y escuche qué es lo que cada imagen y artista quiere decir.

"Sobre todo en estos tiempos en que estamos sobre saturados de imágenes, tanto las que nosotros mismos producimos como las que consumimos; estamos bombardeados de miles de imágenes, no tenemos el tiempo, no nos damos ese tiempo para digerirlo, para leerlo, para ver lo que esas imágenes nos quieren decir, para ver lo que esas imágenes nos ocultan, para ver lo que esas imágenes nos quieren manipular o nos quieren hacer creer, ten en cuenta que las imágenes no son inocentes. Una vez que están circulando y una vez que se ponen en circulación, ninguna imagen es inocente, tiene una intención", señaló la curadora.

Escuchar a los artistas reflexionar brinda la oportunidad de conocer su proceso y hasta notar las herramientas de reflexión de cada uno; así lo compartió Jaua.

"Creo que es muy interesante y creo que por eso la exposición también puede ser muy enriquecedora para las personas, para todos porque de alguna manera es como recibir todas esas herramientas y todos esos recursos que los artistas pueden ofrecernos para que nosotros las adoptemos y las incorporemos, para nosotros aplicarlas cuando hagamos las lecturas de las imágenes".

Ninguna imagen te deja indiferente

Al tener la libertad de elegir la imagen, es posible tener una variedad de temas. Cada una de estas imágenes y sus reflexiones sorprendieron a María.

"Hubo artistas que se fueron más por imágenes que remiten al propio mundo del arte o que utilizaron imágenes de artistas [...]. Luego hubo otro grupo de artistas que se fueron por imágenes del acontecer social, político, económico, ecológico".

Y agregó: "Luego tuvimos otro grupo que me sorprendió muchísimo, una coincidencia muy extraña, que fue la que se produjo entre Gonzalo Elvira y Paloma Polo, porque los dos eligieron imágenes de archivo, pero Gonzalo se fue por el archivo familiar, es una foto de su propia familia y de él niño y Paloma por una foto de archivo del Partido Comunista de España y los dos coincidieron en hablar del desaparecido en régimen de dictadura, Pero uno lo hace desde la dictadura argentina hablando a partir de una imagen de su propia familia, de su de un retrato familiar y Paloma de una imagen de de archivo de la dictadura en España".

Para la curadora "No hay ninguna que te que digas: 'Ay, me deja indiferente', todas proponen miradas al mundo muy interesantes, muy ricas, muy diversas".

