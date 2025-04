Exconsejero de Siemens, su esposa e hijos fueron a NY a disfrutar. Hoy están muertos

MADRID, 11 de abril (EuropaPress).- El exconsejero delegado (CEO) de Siemens en España, Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos han fallecido este jueves tras estrellarse un helicóptero turístico en el Río Hudson en la ciudad estadounidense de Nueva York en un accidente que investiga la Administración Federal de Aviación, según ha confirmado a Europa Press un portavoz de Siemens Mobility.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente de helicóptero en el que Agustín Escobar y su familia han perdido la vida. Nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos", ha señalado dicho portavoz.

La mujer de Escobar, Mercè Camprubí, fallecida también en el siniestro, trabajaba a su vez en Siemens desde hace siete años y era nieta del expresidente del Barça Agustí Montal Costa.

El Alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha confirmado en declaraciones a la prensa que no ha habido supervivientes y que las víctimas del accidente han sido seis: el piloto, y una familia -Escobar, su mujer y sus tres hijos- "que venían de visita desde España". "Tres niños y tres adultos se encontraban a bordo" del helicóptero, ha indicado, trasladando su gratitud a los rescatistas.

#BreakingNews Victims of the Hudson River helicopter crash have been identified as Siemens Spain CEO Agustin Escobar, his wife, and their three children. The family arrived from Barcelona Thursday. The pilot has yet to be identified. #HelicopterCrash pic.twitter.com/cLPemH2P3c

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores también han confirmado el incidente y han detallado que el Consulado General de España en Nueva York y la Dirección General de Consulares están ocupándose del caso y recabando más información para "poder prestar la asistencia oportuna y hablar con los familiares de los afectados".

El padre de familia fallecido en el siniestro es el ejecutivo Agustín Escobar, que fue CEO y presidente de Siemens España, y desde el pasado mes de diciembre era el CEO de Rail Infrastructure en Siemens a nivel mundial.

Ingeniero industrial por la Universidad Ponticia de Comillas de Madrid (ICAI), Executive MBA por el IE Business School de Madrid y MBA por la Universidad de Alcalá, Escobar desarrolló toda su carrera profesional en Siemens, en la que entró en el año 1998.

El accidente tuvo lugar pasadas las 15:00 hora local, cuando el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió una llamada a raíz del incidente. El helicóptero, un modelo Bell 206, voló durante unos 16 minutos antes de caer al agua. Poco antes de precipitarse al vacío, el aparato rodeó la Estatua de la Libertad antes de remontar el río Hudson hacia el puente George Washington.

❗️🚁🇺🇲 - A new video shows a helicopter breaking apart mid-air before crashing into the Hudson River, killing all six on board.

Among the victims were Agustín Escobar, president of Siemens’ Spanish branch, his wife, and their three children. pic.twitter.com/0BlDzg0hKy

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 11, 2025