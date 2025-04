La Casa Blanca vislumbra un acuerdo con China, dice Vocera, y los mercados repuntan.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump ha dejado muy claro que está abierto a un acuerdo con China, dijo este mediodía en conferencia de prensa la Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Es optimista", afirmó.

La declaración hizo levantar esperanzas de que un acuerdo llegue para calmar el huracán provocado por el propio Trump en los mercados financieros y en las perspectivas de un negro futuro para la buena marcha de la economía mundial.

El Standard & Poor’s 500 subió 1.46 por ciento luego de un inicio volátil de la jornada del viernes, mientras que el promedio industrial Dow Jones avanzó desde zona roja a la verde con 1.32 por ciento. Por su parte, el Nasdaq Composite repuntó 1.63 por ciento.

.@PressSec: The phones are ringing off the hook. Our trading partners have made it clear they need the United States of America. They need our markets, they need our consumer base. pic.twitter.com/ba7iKsOrIh

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 11, 2025